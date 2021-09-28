Три региона Украины близки к переходу в "красную" зону карантина, - Киевская школа экономики

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Черновицкая область остается в ближайшее претендентом для перехода в "красную" зону", - сказал он на брифинге.

Ганиченко отметил, что переход трех областей может произойти в течение двух недель.

Он отметил, что на Харьковщине наблюдается близкая к критической загруженность коек с кислородом.

В Луганской области рост заболеваемости замедляется.

Во Львовской и Житомирской области ситуация временно стабилизировалась.

"Там сейчас нет прямой угрозы быстрого вхождения в "красный" уровень или быстрого неконтролируемого заполнения коек", - резюмировал Ганиченко.