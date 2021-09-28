Три региона Украины близки к переходу в "красную" зону карантина, - Киевская школа экономики
Черновицкая, Харьковская и Луганская области близки к переходу в "красную" карантинную зону
Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.
"Черновицкая область остается в ближайшее претендентом для перехода в "красную" зону", - сказал он на брифинге.
Ганиченко отметил, что переход трех областей может произойти в течение двух недель.
Он отметил, что на Харьковщине наблюдается близкая к критической загруженность коек с кислородом.
В Луганской области рост заболеваемости замедляется.
Во Львовской и Житомирской области ситуация временно стабилизировалась.
"Там сейчас нет прямой угрозы быстрого вхождения в "красный" уровень или быстрого неконтролируемого заполнения коек", - резюмировал Ганиченко.
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