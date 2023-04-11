Три района Харьковщины пострадали от обстрелов РФ 10 апреля: разрушено предприятие и поврежден дом
За прошедшие сутки, 10 апреля, военные РФ били по приграничным населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Купянского районов
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате вчерашних вражеских обстрелов села Кучеривка Купянского района разрушено гражданское предприятие.
Также в течение дня враг по меньшей мере трижды обстрелял из артиллерии Волчанск Чугуевского района.
А в результате обстрела Купянска поврежден дом. Обошлось без пострадавших.
В частности, за минувшие сутки пиротехнические подразделения ДСНС обезвредили 172 взрывоопасных предмета.
- 9 апреля войска врага били по мирным населенным пунктам Харьковской области. От российских снарядов в лесу произошло возгорание, пострадало 16 домов, есть раненый.
- Также в ночь с 9 на 10 апреля украинские воины уничтожили 2 беспилотника, которые запустили российские военные по Харьковской области.
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