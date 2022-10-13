Об этом на своей фейсбук-странице сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Враг обстрелял объект в Золочевском районе. К счастью, обошлось без жертв.

"Что известно на этот момент: попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. 3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили наши силы ПВО", - отметил Козицкий.

Чуть раньше глава ОВА отметил, что на Львовщине работало ПВО.