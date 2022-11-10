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Три правящие партии Германии призвали приостановить выплату Венгрии 7,5 млрд от ЕС

10 ноября, 2022 четверг
10:09
Мир

Депутаты Бундестага от Социал-демократической партии Шольца, Зеленых и Свободной демократической партии - трех партий в правящей коалиции - призвали приостановить выплату Венгрии 7,5 млрд от ЕС, если Будапешт не докажет серьезного понимания верховенства права

Об этом пишет Рolitico

Три правящих партии Германии призвали канцлера Олафа Шольца "тщательно" изучить реформы верховенства права в Венгрии и поддержать предоставление Венгрии миллиардов от ЕС только в том случае, если она сможет доказать, что серьезно относится к решению проблем верховенства права.

Издание отмечает, что страны ЕС будут решать в следующем месяце, получит ли Венгрия около 7,5 миллиарда евро фондов ЕС, учитывая соответствие всем обязательным условиям. Подобным образом, ЕС сдерживает доступ Венгрии к 5,8 миллиардам евро средств на лечение от коронавируса и требует дальнейших судебных реформ, прежде чем выделить эти деньги.

И для этого есть основания. В частности, на этой неделе активисты по борьбе с коррупцией в Будапеште предупредили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обманывает ЕС своими обещаниями реформ, которые эксперты и активисты называют недостаточными.

"Существуют серьезные сомнения в политической воле правительства Венгрии осуществить реформы не на словах, а на деле", — говорится в парламентском обращении.

Голосование в Совете ЕС о присуждении выплат странам принимается совместно. Но поскольку некоторые страны уже заняли критическую позицию по Венгрии, то негативное голосование Германии может оказать решающее влияние на блокирование средств.

  • ЕС изменит законодательство, чтобы предоставить Украине первые средства из 18 млрд. макрофина уже в январе. Венгрия – против.

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