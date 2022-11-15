Три полоски adidas — самая спортивная мода уже здесь

На международной арене лидирует гигантская компания adidas, которая на рынке уже не один успешный год. Думаем, вам нужно познакомиться с ней поближе! Согласны?

Как рождалась империя…

В начале 1920 году семейство Дасслеров приняло решение об открытии собственного семейного дела, а именно — обувной мастерской. Вначале они занимались производством гимнастических тапочек, а позже начали расширение ассортимента, ведь фабрика приносила хорошую прибыль, и продукция имела спрос. Так и начала разрастаться огромная империя, ставшая впоследствии одним из главных поставщиков профессиональной экипировки для спортсменов и не только. Следует добавить также об амбициозности двух братьев, которые мечтали разделить бизнес и следовать дальше по отдельности. Так Адольф продолжил работу на предприятии адидас, а Рудольф, в свою очередь, стал основателем Puma.

Брендовые коллекции

Торговая марка занимается производством спортивной одежды, функциональной обуви и акцентных аксессуаров. В линейках вы можете найти свой идеальный костюм для активных тренировок или же высококачественных комплектов на каждый день. Комфортная мода — это то, что сейчас в тренде! Удобные кофты с капюшоном или без можно миксовать с трикотажными брюками или же с джинсами, если вы хотите создать повседневный образ. Зависимо от сезона можно приобрести классную футболки и топ в интересных расцветках.

А теперь обсудим культовые кроссовки от компании. Коллекции имеют свои особенности и предназначение. Преимущество adidas в том, что фирма умеет объединить классическую базу, используя традиционный силуэт, и модернизированные процессы, которые регулярно внедряются в продукцию. Originals — практичные формы для ежедневного использования. В ход пошли универсальные ткани и европейские стандарты — ничего лишнего. В стильных и износостойких парах можно смело прогуливаться по улицам любимого города! Terrex collection идеально подойдет для тех, кто предпочитает отдых в горах. Для тканевой оболочки используются только переработанные волокна. А благодаря улучшенным методам производства увеличивается эффективность функций, сохраняется энергия, а при ходьбе и беге задействуется амортизация стопы. Модельный ряд от COLD.DRY славится сохранением тепла и водоотталкиванием. Пружинистая подошва Bounce проецирует каждый ваш шаг.

Поспешите на шопинг и наслаждайтесь новинками в гардеробе!