Три новых образца вооружения для Украины: как они усилят ВСУ. Колонка Сергея Згурца

С февраля США передали нам пособия на $10 млрд. Напомню, что $1 млрд – сумма расходов, выделяемая в лучшие времена в год для перевооружения ВСУ. В новом пакете помощи боеприпасы для HIMARS, противолокационные системы HARM, которые мы используем из истребителей МиГ-29. Это ответ на то, с каких самолетов мы крышим российскую систему ПВО. Также нам передаются гаубицы, боеприпасы к ним, гранатометы Carl Gustaf, Javelin.

Я выделю по меньшей мере три образца интересных вооружений, которые мы получим впервые.

Беспилотники для усиления артиллерии ВСУ

В первую очередь это беспилотные комплексы ScanEagle. Эти БПЛА способны совершать полеты на 150 км, весят 15 кг и способны находиться в воздухе 24 часа. Это комплексы, которые мы будем направлять для нужд артиллерии, потому что они способны осуществлять разведку днем и ночью. Это системы, которые нужны нашим артиллерийским бригадам, так как учитывая активный характер боевых действий, укомплектованность БПЛА в разных бригадах составляет от 20 до 50%. Мы их теряем от огня и под влиянием русских РЭБ. Поступление этих систем действительно усугубит возможности нашей артиллерии и это показатель для повышения эффективности средств впечатления. Это один из БПЛА, который может находиться в воздухе почти сутки. Такие системы производят только 5 компаний в мире, поэтому в любом случае этот образец нам абсолютно нужен.

Комплексы для усиления противотанковой обороны

Второй неожиданный образец вооружения в этом пакете – это противотанковые комплексы TOW, являющиеся одними из самых известных в мире. У нас есть около 1500 таких систем. Они были созданы еще в 1970-х годах, обладают разными модификациями и способны уничтожать цели противника на дальности от 3,5 км до 4,5 км. Это комплекс второго поколения, управляемый через провода, позволяющие стабильно наводить эту ракету в цель. Он достаточно тяжел – 70 кг, перетягивать его трудно. Получение такой системы требует дополнительных платформ для использования. Это автомобили или БМП Bradley. Этот сектор вооружений нам необходим для усиления противотанковой обороны в результате использования Javelin, TOW и других образцов. С другой стороны, эту передачу техники можно объяснить тем, что, вероятно, иссякают запасы комплексов "Стугна" украинского производства. И предложение США по TOW отвечает этой потребности.

Снаряды для пушек, которые попадают почти с первого выстрела

Третий образец, не касающийся пакета американской помощи. Это обращение Украины в Германию. Речь идет о заказе 225 подкалиберных управляемых снарядов Vulcano , которые разработаны и производятся компанией из Италии. Эти боеприпасы считаются одними из самых современных в мире. Они используются для 155 мм пушек. Боеприпасы могут поражать цели на расстоянии в 70 км. Они могут быть управляемы в зависимости от модификации и обеспечивают попадание в цель почти с первого выстрела. Они очень ценны. То, что украинская армия решила их закупить, означает то, что мы хотим перейти от количественных показателей в использовании артиллерии к качественным возможностям. Решено, что эти закупки будут сделаны на средства правительства Германии, а также фондов ЕС. Именно Германия становится партнером в снабжении этих боеприпасов. Они, в первую очередь, будут использоваться с Panzerhaubitze 2000, которые являются лучшими системами в калибре 155 мм. Именно эти системы продолжают проходить усовершенствования, учитывая интенсивное использование в Украине.

РФ использовала свои мощные образцы оружия

Почему мы так подробно говорим о новом оружии для ВСУ? Речь идет об оценке перспектив ведения боевых действий между армиями Украины и РФ. Оружие – это важная составляющая баланса или дисбаланса в возможностях армий двух стран. В качестве примера армия Россия имеет огромные запасы оружия, но ей приходится залезать в запасы, поскольку она уже использовала свои мощные образцы. В общей огневой мощи: артиллерии, авиации, ракетах, Россия сохраняет преимущество, хотя и не такое существенное, с которого она начинала. Врагу не хватает мотивированного персонала. В Украине ситуация принципиально иная – нам не хватает количества вооружений, но мы пытаемся вести боевые действия с помощью более современных и эффективных подходов к использованию технологических образцов от наших партнеров.