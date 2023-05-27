"Три ночи провела в лесу": на Харьковщине разыскали двухлетнюю девочку
В Харьковской области 27 мая нашли живой пропавшую 23 мая двухлетнюю девочку из Слобожанской громады. Ее искали почти четыре дня
Об этом сообщил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.
"Мы каждый день молились, чтобы девочку нашли живой. Виолетта жива, мы ее нашли. Сегодня на ее поиски вышло около 1000 человек. Это полицейские, спасатели, военные, волонтеры, местные жители. Мы прочесали леса, посадки", - написал он.
"Три ночи ребенок провел в лесу. Прочесывали каждый метр густой лесополосы. В результате девочку нашли в шести километрах от дома. Спасти ребенка удалось полицейским Богодуховского района. Именно в их квадрате поисков был ребенок", — рассказал начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.
- В ночь на 22 мая российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Харьковщине, в результате чего получил ранение 10-летний мальчик.
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