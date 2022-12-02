Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Военный аналитик как один из соавторов исследования британского Королевского института объединенных сил "Предыдущие уроки боевых действий после вторжения России в Украину" определил принципиальные проблемы российской армии.

"Я не раскрою особых секретов особенно для специалистов то, что в российской системе управления привлекает советская школа, которая не поощряет офицеров к какой-либо инициативе. То есть известная формула, что инициатива карается исполнением, продолжает доминировать. И если сравнивать российские вооруженные силы с украинскими, то мы после 2014 года от таких принципов отказались и сейчас у нас совсем другая культура управления, потому что у нас даже на уровне командира бригад и ниже есть очень высокий уровень автономности, у нас каждый командир, исходя из оперативной обстановки , имел достаточную свободу действий и быстро адаптировался к изменениям.А россияне, несмотря на то, что ситуация была не такой, как планировалось, все равно продолжали реализовать поставленные задачи, ведь было очевидно, что делая попытки выполнить задачу, они только усугубляли ситуацию для себя и несли большие потери, чем могли понести, если бы были более адаптивными. И это действительно принципиальный и наиболее определяющий момент", - пояснил руководитель Центра обороны ных реформ.

Александр Данилюк не думает, что россияне могут изменить такой подход, потому что это противоречит природе и философии не только их военной, но и политической системы.

"То есть это не только история об инициативе, а здесь весь набор классических моментов. Например, "синдром мессенджера", то есть у человека, приносящего новости, есть склонность, чтобы плохие новости не приносить. И это приводит к тому, что российские руководители очень часто не получают объективную разведывательную информацию или доклады от своих подчиненных.Конечно, первый и второй моменты в комбинации влияют на то, что высшее руководство, не оценивая адекватно ситуацию, ставит задачи, а российские командиры их принимают и выполняют, хотя и понимают бесперспективность. Таких задач.Трудно представить, чтобы такое было в Украине, потому что у нас офицеры, отвечающие за свои подразделения, видя какие-то просчеты, обязательно говорят об этом даже самым высоким командирам. что они направлены на запутывание противника, а не на раскрытие таких попыток в свою сторону. И это тоже очень важный момент. Вот, пожалуй, три важных недостатка армии РФ", - заметил Данилюк.

Результаты исследования британского Королевского института объединенных сил свидетельствуют, что Россия планировала захватить Украину за 10 дней, но подвела чрезмерную секретность.

Также советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что Россия планировала захватить Центральную Украину, уничтожить правительство , убить десятки тысяч человек, убрать следы и медийно выдать это за "освобождение"

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