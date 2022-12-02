Три наиболее важных недостатка и системные проблемы армии РФ, - военный аналитик Данилюк
Александр Данилюк, военный аналитик, руководитель Центра оборонных реформ, отметил, что в армии РФ некоторые подходы не удастся изменить, потому что они противоречат природе и философии не только их военной, но и политической системы
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
Военный аналитик как один из соавторов исследования британского Королевского института объединенных сил "Предыдущие уроки боевых действий после вторжения России в Украину" определил принципиальные проблемы российской армии.
"Я не раскрою особых секретов особенно для специалистов то, что в российской системе управления привлекает советская школа, которая не поощряет офицеров к какой-либо инициативе. То есть известная формула, что инициатива карается исполнением, продолжает доминировать. И если сравнивать российские вооруженные силы с украинскими, то мы после 2014 года от таких принципов отказались и сейчас у нас совсем другая культура управления, потому что у нас даже на уровне командира бригад и ниже есть очень высокий уровень автономности, у нас каждый командир, исходя из оперативной обстановки , имел достаточную свободу действий и быстро адаптировался к изменениям.А россияне, несмотря на то, что ситуация была не такой, как планировалось, все равно продолжали реализовать поставленные задачи, ведь было очевидно, что делая попытки выполнить задачу, они только усугубляли ситуацию для себя и несли большие потери, чем могли понести, если бы были более адаптивными. И это действительно принципиальный и наиболее определяющий момент", - пояснил руководитель Центра обороны ных реформ.
Александр Данилюк не думает, что россияне могут изменить такой подход, потому что это противоречит природе и философии не только их военной, но и политической системы.
"То есть это не только история об инициативе, а здесь весь набор классических моментов. Например, "синдром мессенджера", то есть у человека, приносящего новости, есть склонность, чтобы плохие новости не приносить. И это приводит к тому, что российские руководители очень часто не получают объективную разведывательную информацию или доклады от своих подчиненных.Конечно, первый и второй моменты в комбинации влияют на то, что высшее руководство, не оценивая адекватно ситуацию, ставит задачи, а российские командиры их принимают и выполняют, хотя и понимают бесперспективность. Таких задач.Трудно представить, чтобы такое было в Украине, потому что у нас офицеры, отвечающие за свои подразделения, видя какие-то просчеты, обязательно говорят об этом даже самым высоким командирам. что они направлены на запутывание противника, а не на раскрытие таких попыток в свою сторону. И это тоже очень важный момент. Вот, пожалуй, три важных недостатка армии РФ", - заметил Данилюк.
- Результаты исследования британского Королевского института объединенных сил свидетельствуют, что Россия планировала захватить Украину за 10 дней, но подвела чрезмерную секретность.
- Также советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что Россия планировала захватить Центральную Украину, уничтожить правительство , убить десятки тысяч человек, убрать следы и медийно выдать это за "освобождение"
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