Три крылатых ракеты, 470 солдат и 12 дронов: потери России за сутки войны в Украине

Об этом отчитывается Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.23 ориентировочно составляли:

личного состава – около 259 630 (+470) человек ликвидировано

танков ‒ 4378 (+3)

боевых бронированных машин – 8521 (+10)

артиллерийских систем – 5361 (+28)

РСЗО – 724 (+1)

средств ПВО ‒ 495 (+1)

самолетов – 315 (+0)

вертолетов – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4356 (+12)

крылатых ракет ‒ 1409 (+3)

кораблей /катеров ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 7790 (+17)

специальной техники – 802 (+1)

Данные уточняются.

Фото: Генштаб ВСУ

Россия планирует "выборы" на оккупированном Запорожье в смешанном формате, перебросила чеченцев - возведение Генштаба

Так, в одном из временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области оккупационные власти учли негативный опыт организации псевдореферендума. Следовательно, планируется проведение "выборов" в смешанном формате: показательное голосование на участках и обход квартир и домов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Обход домов предполагается начать раньше времени. Начиная с 30 августа этого года представители оккупационных властей начнут обход квартир для сбора голосов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в этом регионе появляются люди, привозимые с территории РФ и расселяемые в заброшенных домах местных жителей.

"Данный факт связан с подготовкой фальсификации голосования и создания нужной картинки для российских медиа", – говорят военные.

Также усиливается давление на местное население с требованием получать паспорта. В частности, вводится требование оплаты коммунальных услуг, интернета и мобильного телефона без российского гражданства. С целью усиления давления на местное население в регионе отмечается увеличение численности военнослужащих чеченской национальности, которые ведут себя агрессивно и жестко относятся к нарушению комендантского часа местным населением.

Российские террористы нанесли 47 авиационных ударов и совершили 69 обстрелов с РСЗО по Украине

За прошедшие сутки враг нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилым дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На фронте произошло 35 боевых столкновений: ситуация по направлениям

За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений между Силами обороны Украины и оккупантами.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Бобиловки и Волфиного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Хреновка, Турья, Блешня, Янжуловка, Николаевка, Гай Черниговской области; Объединаное, Ходыно, Угроиды, Новодмитровка, Поповка Сумской области и Красная Заря, Стрелечья, Гатище, Малая Волчья, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.

Нанес авиационные удары в районах Орлянского Харьковской области и Надежды, Твердохлебового Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Дворичная, Синковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении армия РФ нанесла авиационные удары в районах Спорного, Раздолевки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановского, Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Миньковка, Марково, Бахмут, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Бердичи, Водяное, Карловка, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах северо-восточнее Новомихайловки и Марьинки Донецкой области.

Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Желанное Первое, Александрополь, Победа, Екатериновка, Елизаветовка, Ильинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Благодатного, Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Максимовка, Шахтерское, Большая Новоселка, Урожайное, Старомайорское, Свободное Поле Донецкой области.

На Запорожском направлении вражеское войско нанесло авиационных ударов в районах Левадного, Малой Токмачки, Роботино и Орехово Запорожской области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Левадное, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Степное, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Тягинки и Приднепровского Херсонской области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Львове, Херсон, Камышаны, Белозерка, Кизомис, Посад-Покровское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

ВСУ поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов и станцию РЭБ захватчиков

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 1 удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны, 1 склад боеприпасов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы россиян.