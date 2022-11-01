Три корабля с зерном во вторник покинули украинские порты
Еще три корабля, нагруженные зерном, покинули украинские порты во вторник, 1 ноября
Об этом сообщает Минобороны Турции в Twitter .
"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на утро из украинских портов вышли еще 3 судна с зерном", - говорится в сообщении.
Агентство AFP уточнило, что суда оставили украинские порты в рамках соглашения, заключенного между РФ и Украиной при посредничестве Турции и ООН.
- 29 октября Россия объявила о "остановке" взятых на себя обязательств в рамках соглашения по безопасному экспорту украинского зерна по Черному морю.
- Президент США Джо Байден заявил, что в мире усилится голод из-за решения России заблокировать зерновое соглашение.
- 31 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался назвать условия возобновления "зернового соглашения".
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