Три китайские космонавта удачно вернулись на Землю с орбиты
Три китайских космонавта, которых первыми отправили на орбиту для строительства космической станции, завершили миссию и вернулись на Землю
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.
"Возвращается капсула пилотируемого космического корабля" Шэньчжоу-12 ", на борту которой находились космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо, приземлилась на посадочную площадку" Дунфэн "- сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.
Все трое космонавтов жили и работали на станции в течение 90 дней, что является самым длительным пребыванием тайкунавта из Китая в космосе.
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