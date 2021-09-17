Три китайские космонавта удачно вернулись на Землю с орбиты

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.



"Возвращается капсула пилотируемого космического корабля" Шэньчжоу-12 ", на борту которой находились космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо, приземлилась на посадочную площадку" Дунфэн "- сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.



Все трое космонавтов жили и работали на станции в течение 90 дней, что является самым длительным пребыванием тайкунавта из Китая в космосе.

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