Три киевских вокзала были эвакуированы в связи с сообщением о заминировании

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Укрзализныци .

"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала в Киеве в связи с сообщением о якобы его заминировании", - рассказали в Укрзализныце.

С вокзалов были эвакуированы все работники и пассажиры. На месте работают взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Пока выясняют все обстоятельства, посадку пассажиров совершают через близлежащие к центральному зданию переходы.

Поезда продолжают работать по графику.