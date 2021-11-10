Три киевских вокзала были эвакуированы в связи с сообщением о заминировании
Три железнодорожных вокзала в Киеве эвакуировали в связи с сообщением о заминировании
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Укрзализныци .
"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала в Киеве в связи с сообщением о якобы его заминировании", - рассказали в Укрзализныце.
С вокзалов были эвакуированы все работники и пассажиры. На месте работают взрывотехники, кинологи и правоохранители.
Пока выясняют все обстоятельства, посадку пассажиров совершают через близлежащие к центральному зданию переходы.
Поезда продолжают работать по графику.
- Напомним, в Украине 11 и 12 ноября возможны задержки ряда поездов.
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