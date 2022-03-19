Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией Три из четырех крупнейших нефтесервисных компаний заявили о выходе с рынка России

Три из четырех крупнейших нефтесервисных компаний заявили о выходе с рынка России

19 мартa, 2022 суббота
22:19
война с Россией

Три крупнейших международных нефтесервисных компаний, входящих в "большую четверку", 19 марта заявили о планах прекратить деятельность в России

Об этом сообщает российский Интерфакс, передает Еспресо.TV.

Первым сделала заявление о немедленном прекращении деятельности в России американская Halliburton, подчеркнув, что совместных предприятий на территории РФ у нее нет. Поставки запчастей и продуктов в Россию были остановлены Halliburton несколько недель назад.

"Мы глубоко расстроены войной в Украине. У нас есть сотрудники как в Украине, так и в России, и конфликт сильно влияет на них, их семьи и близких по всему региону. С самого начала этого конфликта мы уделяли первостепенное внимание безопасности сотрудников и соблюдению всех соответствующих санкций", - приводятся в сообщении слова президента и CEO Halliburton Джеффа Миллера.

Далее о сворачивании планов в РФ сообщила международная Schlumberger. "Мы с огромной тревогой наблюдали за эскалацией конфликта в Украине. По мере развития ситуации мы оценивали наше будущее и решили немедленно приостановить внедрение новых инвестиций и технологий для операций в России. Мы продолжаем активно следить за этой динамичной ситуацией и будем осуществлять любую существующую деятельность в полном соответствии с действующими международными законами и санкциями", - отметил глава компании Оливье Ле Пеш.

Baker Hughes также объявила о прекращении новых инвестиций в свои операции в России. Компания продолжает соблюдать действующее законодательство и санкции по мере выполнения текущих договорных обязательств, говорится на сайте.

"Кризис в Украине вызывает серьезную обеспокоенность, и мы решительно поддерживаем дипломатическое решение. Мы осуждаем насилие, и наши сердца обращены к людям и семьям пострадавших", - сказал глава и главный исполнительный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли.

Weatherford, входящая в четверку крупнейших нефтесервисных компаний мира, пока не сообщала о своих планах по России.

  • Напомним, накануне против России были введены новые санкции, в частности, касающиеся и инвестиций и технологий в добычу энергоносителей. И уже сегодня стало известно о первых компаниях, которые присоединяются к этим ограничениям.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

санкции
Читайте также:
Александр Лукашенко
4 мартa, 2022 пятница
Отказ от нейтралитета и освобождение президента от ответственности: Лукашенко подписал решение об изменении Конституции Беларуси
19 мартa, 2022 суббота
Кремль может объявить тотальную мобилизацию россиян
19 мартa, 2022 суббота
Официально: ВСУ уничтожили генерала командующего армией РФ
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30
  • EUR
    Покупка 32.51
    Продажа 33.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
19 мартa
23:09
РФ накопила резервы и перебросила в Украину 10-20 батальонно-тактических групп - Арестович
22:44
Гендиректор "Азовстали": имеем опыт запуска предприятий после долгой остановки, все отстроим
22:37
"Слуга народа" стал вторым по популярности среди сериалов у Netflix
22:25
Временно недоступен: Приват24 не будет работать до 10 утра 20 марта
22:18
База данных потенциальных коллаборантов: НАПК формирует реестр
22:01
Восемь из десяти зеленых коридоров сработали: Верещук об итогах эвакуации в субботу
21:58
Михаил Подоляк
"Это моральная ответственность": в ОП отреагировали на инициативу Польши по "Плану Маршалла №2"
21:49
Петро Порошенко
Порошенко предложил Байдену посетить Украину во время визита в Европу, - CNN
21:39
Россия снова обстреляла Новые Петровцы в Киевской области
21:23
Без света почти 900 тыс. человек, без газа – почти 300 тыс.: правительство о ситуации с энергоснабжением
21:20
Эксклюзив
китай
Китай хочет от Москвы окончательного оформления своих интересов, – экс-депутат Госдумы
21:18
При попытке открыть новый фронт в Европе Россию разобьют, – экс-командующий силами США в Европе
21:11
На Донбассе украинские военные отбили 10 атак врага, уничтожили около 100 оккупантов и около 30 единиц техники, - штаб ООС
21:08
В Харькове снова обстрелы: есть погибшие
21:07
Эксклюзив
Очередь фур на польско-белорусской границе протянулась на 40 км, - активистка
21:04
Российские войска продолжают нести значительные потери и не выполняют поставленные задачи, - Генштаб ВСУ
20:48
На восточном направлении уничтожены около 150 российских военных, более 30 единиц техники, самолет и БПЛА, - ОТГ "Восток"
20:41
Эксклюзив
Путин готов к ядерной войне с НАТО. Агрессора нужно встречать в Украине, пока он не выбрал новую жертву, - Фельштинский
20:41
Алексей Данилов
Данилов призвал МАГАТЭ приехать на захваченные россиянами украинские АЭС
20:38
Эксклюзив
Россияне говорят "гиперзвуковая ракета", я говорю "ха-ха-ха", – военный авиатор
20:31
Заявление КБ "Луч" о препятствовании агентами ФСБ и ГРУ МО России работе Укроборонпрома
20:26
Часть жителей Мариуполя насильственно увезли в РФ, - горсовет
20:10
В Киеве с начала российского вторжения 228 человек погибли, 912 получили ранения, - глава Киевской ВГА
19:58
Эксклюзив
Переворот в России может произойти только после поражения в войне с Украиной, - Фельштинский
19:44
Сергей Марченко
Война остановила треть украинского бизнеса, - министр финансов Марченко
19:44
Российская армия полностью разрушила село в Житомирской области, - горсовет Овруча
19:42
В Сумах из-за российских обстрелов загорелось складское здание, спасатели потушили пожар
19:38
Защитники Запорожского направления уничтожили 60 оккупантов, один вертолет и несколько единиц бронетехники - ВСУ
19:35
Борис Джонсон
Джонсон объяснил жестокость оккупантов "полнейшей паникой" Путина и сравнил масштабное вторжение РФ с действиями нацистов
19:29
Порошенко
Порошенко призвал всех к единству: Враг у нас один – путинская Россия
19:29
США подтвердили использование Россией в Украине гиперзвуковых ракет, - CNN
19:24
Зеленская попросила Всемирный совет церквей помочь в организации гуманитарных коридоров
19:14
Ким к жителям Николаевской области: "В области много мертвых орков, по возможности, уберите"
19:06
Эксклюзив
В Луганской области больше не существует инфраструктуры, – глава Луганской ОВА
19:05
Затишье перед бурей: оккупанты укрепляют позиции под прикрытием переговоров и не оставляют планов взять Киев
19:03
Матеуш Моравецкий
Для Украины должен быть создан "План Маршалла №2", - премьер Польши
18:57
Новый российский экипаж МКС направился на орбиту в сине-желтых комбинезонах. В Роскосмосе отрицают ассоциации с украинским флагом
18:57
Эксклюзив
Власть работает над возобновлением учебного процесса в Украине, - Пипа
18:40
Россияне отступают от Николаева, - Ким
18:28
Интернет
Госспецсвязи заблокировала фейковый сбор средств под видом Минцифры
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV