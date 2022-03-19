Три из четырех крупнейших нефтесервисных компаний заявили о выходе с рынка России
Три крупнейших международных нефтесервисных компаний, входящих в "большую четверку", 19 марта заявили о планах прекратить деятельность в России
Об этом сообщает российский Интерфакс, передает Еспресо.TV.
Первым сделала заявление о немедленном прекращении деятельности в России американская Halliburton, подчеркнув, что совместных предприятий на территории РФ у нее нет. Поставки запчастей и продуктов в Россию были остановлены Halliburton несколько недель назад.
"Мы глубоко расстроены войной в Украине. У нас есть сотрудники как в Украине, так и в России, и конфликт сильно влияет на них, их семьи и близких по всему региону. С самого начала этого конфликта мы уделяли первостепенное внимание безопасности сотрудников и соблюдению всех соответствующих санкций", - приводятся в сообщении слова президента и CEO Halliburton Джеффа Миллера.
Далее о сворачивании планов в РФ сообщила международная Schlumberger. "Мы с огромной тревогой наблюдали за эскалацией конфликта в Украине. По мере развития ситуации мы оценивали наше будущее и решили немедленно приостановить внедрение новых инвестиций и технологий для операций в России. Мы продолжаем активно следить за этой динамичной ситуацией и будем осуществлять любую существующую деятельность в полном соответствии с действующими международными законами и санкциями", - отметил глава компании Оливье Ле Пеш.
Baker Hughes также объявила о прекращении новых инвестиций в свои операции в России. Компания продолжает соблюдать действующее законодательство и санкции по мере выполнения текущих договорных обязательств, говорится на сайте.
"Кризис в Украине вызывает серьезную обеспокоенность, и мы решительно поддерживаем дипломатическое решение. Мы осуждаем насилие, и наши сердца обращены к людям и семьям пострадавших", - сказал глава и главный исполнительный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли.
Weatherford, входящая в четверку крупнейших нефтесервисных компаний мира, пока не сообщала о своих планах по России.
- Напомним, накануне против России были введены новые санкции, в частности, касающиеся и инвестиций и технологий в добычу энергоносителей. И уже сегодня стало известно о первых компаниях, которые присоединяются к этим ограничениям.
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