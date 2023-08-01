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Три иностранных судна зашли в украинский порт под надзором самолетов НАТО, - Forbes

1 августа, 2023 вторник
11:22
Экономика

В воскресенье, 30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная

Об этом сообщает Forbes USA.

Отмечается, что три грузовых судна, принадлежащих греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям, прибыли в один из украинских зерновых терминалов в Измаильском порту в дельте Дуная. Они стали первыми иностранными судами, прибывшими в украинские порты после выхода России из "зернового соглашения".

По данным Forbes, греческое и израильское суда плыли в направлении порта Измаил от Босфора, а турецко-грузинское судно – из северной Турции. Они шли с включенными транспондерами, не скрывая курса.

За кораблями наблюдали четыре разведывательных самолета НАТО: патрульный самолет ВМС США P-8, военный Challenger с радаром сканирования поверхности, беспилотник RQ-4 ВВС США и самолет раннего предупреждения E-3 от НАТО.

Как говорят журналисты, у самолетов не было оружия, но на дежурстве в Румынии в то время находились истребители НАТО, в том числе итальянские Eurofighter и румынские F-16.

"Сообщение, что три гражданских судна беспрепятственно пришли в Украину, может свидетельствовать о том, что Россия либо не желает, либо неспособна проводить обыски кораблей в настоящее время", - прокомментировал ситуацию Институт изучения войны (ISW).

Forbes отмечает, что прибывшие в украинский порт суда загрузят зерном, после чего они вернутся по тому же маршруту.

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор, даже несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках зерновой инициативы через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины. 

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение , что оно снова заработает.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать совет Украина - НАТО из-за кризиса безопасности в Черном море.

О разговоре со Столтенбергом Владимир Зеленский написал в telegram. Отмечается, что Зеленский и Столтенберг обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.

25 июля Главное управление разведки обнародовало доклад руководству РФ , где указаны технологии, которые использовали россияне для препятствования экспорту украинского зерна, что свидетельствует о целенаправленном срыве зернового соглашения.

26 июля министерство обороны Великобритании сообщило , что Россия разместила современный корвет "Сергей Котов" в южной части Черного моря для перехвата торговых судов в море. Он патрулирует маршрут перевозки между Босфором и Одессой.

Позже стало известно, что РФ готовит авиацию и корабли для блокировки районов Черного моря, обнаружения и уничтожения кораблей.

27 июля президент России Владимир Путин сообщил, что Россия после одностороннего выхода из Черноморской зерновой инициативы готова заменить украинское зерно и начать бесплатно поставлять свое в страны Африки.

30 июля Папа Римский Франциск во время воскресной молитвы "Ангел Господень" в Ватикане обратился с призывом к российской стороне возобновить действие Черноморского зернового соглашения, которое позволяло Украине безопасно транспортировать зерно. Впоследствии президент Владимир Зеленский сказал , что считает важным призыв Папы Римского к России.

Мир
Украина
Россия
Грузия
Израиль
Турция
экспорт зерна
Война с Россией
НАТО
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