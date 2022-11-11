Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме.

Вражеским обстрелам подверглись три громады Днепропетровщины: Марганецкая, Никопольская и Мировская. Резниченко сообщает, что оккупанты использовали более 50 снарядов реактивной системы залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии.

Глава ОВА информирует, что люди в результате российской атаки не пострадали. Однако захватчики повредили частное жилье и помещение местного колледжа.

"В остальных районах ночь с сиренами, но без вражеских ударов. И на эту минуту спокойно", - пишет Резниченко.

Напомним, что в ночь на 11 ноября оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре Винницкой области, а в результате атак по Мировской сельской общине от осколков снарядов пострадал 10-летний ребенок.

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