Три громады Никопольщины ночью оказались под огнем "градов" и тяжелой артиллерии врага
В ночь на 11 ноября оккупанты били по Марганецкой, Никопольской и Мировской громадам, повреждены помещения учебного заведения и приватое жилье
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме.
Вражеским обстрелам подверглись три громады Днепропетровщины: Марганецкая, Никопольская и Мировская. Резниченко сообщает, что оккупанты использовали более 50 снарядов реактивной системы залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии.
Глава ОВА информирует, что люди в результате российской атаки не пострадали. Однако захватчики повредили частное жилье и помещение местного колледжа.
"В остальных районах ночь с сиренами, но без вражеских ударов. И на эту минуту спокойно", - пишет Резниченко.
- Напомним, что в ночь на 11 ноября оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре Винницкой области, а в результате атак по Мировской сельской общине от осколков снарядов пострадал 10-летний ребенок.
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