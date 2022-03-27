Три года за решеткой. В Харькове задержали торговца "гуманитаркой"
В Шевченковском районе Харькова правоохранители задержали мужчину, который возле супермаркета торговал товарами, предназначенными для гуманитарной помощи
Об этом сообщает Национальная полиция, – информирует Еспресо.TV .
Для выяснения всех обстоятельств происшествия правонарушителя вместе с товаром доставили в отдел полиции, говорится в сообщении.
Следователи уже возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления и задержали в порядке ст. 208 УПК.
Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщать обо всех случаях торговли гуманитарной помощью.
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