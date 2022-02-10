Три года назад Зеленский обещал изменить Минские соглашения, но не выполнил этого, - КИУ

Свои выводы Комитет изложил на странице Facebook .

Из пяти ключевых обещаний Зеленского не выполнено четыре. В частности, не был изменен текст Минских соглашений, западные государства не присоединились к действующим мирным форматам, не удалось договориться о действенном перемирии с Россией, не соблюдены обещания по привлечению профессионалов на государственные должности.

"Показательно, что три года назад В. Зеленский говорил о тех же вещах, которые сейчас находятся в повестке дня. В частности, вопрос выполнения Минских соглашений. Однако прогресс в этой сфере не был достигнут, и проблема Минских соглашений и их выполнение до сих пор остаются актуальными" , – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.



Анализ выполнения заявлений В. Зеленского (январь 2019 года):

1. "Я хочу, чтобы перестали стрелять. Эти договоренности, мне кажется, они не очень сложны, можно договориться".

Не исполнено. Режим прекращения огня действовал несколько месяцев с июля 2020 г. Но начиная с 2021 г. режим "тишины" был сорван. За год действия режима "тишины" в зоне ООС погибли 45 украинских военных, 163 получили ранения. В августе 2021 г. Зеленский заявил, что соблюдение тишины остается первым шагом для конструктивных переговоров.

2. Нужно "корректировать и развивать Минские договоренности".

Не исполнено. После встречи в "нормандском формате" в декабре 2019 г. Зеленский заявил, что будет инициировать внесение изменений в Минские соглашения. Однако на практике эта инициатива не была реализована. Как известно, против этого выступает Российская Федерация, блокируя соответствующий процесс.

3. "У нас сегодня есть Минские договоренности, которые не очень работают. Может, привлечь еще страны – западные".

Не исполнено. С 2019 г. состав участников мирных переговоров по вооруженной агрессии со стороны РФ не изменился. В "нормандском формате" по-прежнему представлены Украина, Россия, Германия и Франция. В декабре 2021 г., отвечая на вопрос о возможном присоединении США к этим переговорам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что речь пока не идет о переформатировании "нормандского формата", поэтому он остается таким, какой есть.

4. "Обязательно будем привлекать профессионалов".

Не исполнено. По данным КИУ, за время президентства Зеленского более 30 человек, ранее работавших в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, оказывавших услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками Зеленского или его окружения, получили государственные посты. В частности, совладелец "Студии Квартал 95" Иван Баканов стал главой СБУ, сценарист "Студии Квартал 95" Юрий Костюк – заместителем главы Офиса президента, Сергей Сивоха работал советником секретаря СНБО и т.д.

5. "Полная амнистия? Конечно же, никто на это не пойдет".

Выполнено. Владимир Зеленский придерживается обещания о невозможности полной амнистии. При этом отмечается, что амнистия будет возможна только после формирования соответствующих условий безопасности, а также будет касаться исключительно лиц, "у которых нет на руках крови".