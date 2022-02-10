Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Три года назад Зеленский обещал изменить Минские соглашения, но не выполнил этого, - КИУ

Три года назад Зеленский обещал изменить Минские соглашения, но не выполнил этого, - КИУ

10 февраля, 2022 четверг
15:13
Мир Зеленский

КИУ проанализировал выполнение публичных заявлений действующего президента, которые тот озвучил в интервью "Украинской правде" в январе 2019 г. Тогда Зеленский продемонстрировал свое видение окончания российско-украинской войны, особенностей внешней политики и основных подходов к кадровой политике

Свои выводы Комитет изложил на странице Facebook .

Из пяти ключевых обещаний Зеленского не выполнено четыре. В частности, не был изменен текст Минских соглашений, западные государства не присоединились к действующим мирным форматам, не удалось договориться о действенном перемирии с Россией, не соблюдены обещания по привлечению профессионалов на государственные должности.

"Показательно, что три года назад В. Зеленский говорил о тех же вещах, которые сейчас находятся в повестке дня. В частности, вопрос выполнения Минских соглашений. Однако прогресс в этой сфере не был достигнут, и проблема Минских соглашений и их выполнение до сих пор остаются актуальными" , – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Анализ выполнения заявлений В. Зеленского (январь 2019 года):

1. "Я хочу, чтобы перестали стрелять. Эти договоренности, мне кажется, они не очень сложны, можно договориться".

Не исполнено. Режим прекращения огня действовал несколько месяцев с июля 2020 г. Но начиная с 2021 г. режим "тишины" был сорван. За год действия режима "тишины" в зоне ООС погибли 45 украинских военных, 163 получили ранения. В августе 2021 г. Зеленский заявил, что соблюдение тишины остается первым шагом для конструктивных переговоров.

2. Нужно "корректировать и развивать Минские договоренности".

Не исполнено. После встречи в "нормандском формате" в декабре 2019 г. Зеленский заявил, что будет инициировать внесение изменений в Минские соглашения. Однако на практике эта инициатива не была реализована. Как известно, против этого выступает Российская Федерация, блокируя соответствующий процесс.

3. "У нас сегодня есть Минские договоренности, которые не очень работают. Может, привлечь еще страны – западные".

Не исполнено. С 2019 г. состав участников мирных переговоров по вооруженной агрессии со стороны РФ не изменился. В "нормандском формате" по-прежнему представлены Украина, Россия, Германия и Франция. В декабре 2021 г., отвечая на вопрос о возможном присоединении США к этим переговорам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что речь пока не идет о переформатировании "нормандского формата", поэтому он остается таким, какой есть.

4. "Обязательно будем привлекать профессионалов".

Не исполнено. По данным КИУ, за время президентства Зеленского более 30 человек, ранее работавших в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, оказывавших услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками Зеленского или его окружения, получили государственные посты. В частности, совладелец "Студии Квартал 95" Иван Баканов стал главой СБУ, сценарист "Студии Квартал 95" Юрий Костюк – заместителем главы Офиса президента, Сергей Сивоха работал советником секретаря СНБО и т.д.

5. "Полная амнистия? Конечно же, никто на это не пойдет".

Выполнено. Владимир Зеленский придерживается обещания о невозможности полной амнистии. При этом отмечается, что амнистия будет возможна только после формирования соответствующих условий безопасности, а также будет касаться исключительно лиц, "у которых нет на руках крови".

Новости
Порошенко
политика Зеленского
Читайте также:
Ярослав Железняк
8 февраля, 2022 вторник
$1,1 млрд + тариф: нардеп Железняк предположил, что смартфоны пожилым людям будут раздавать, сэкономив на обороне и борьбе с COVID-19
Макрон Путін
9 февраля, 2022 среда
Макрон предложил Путину закрепить нейтральный статус за Украиной, но не проконсультировался с НАТО, - Daily Mail
Сергій Шкарлет
9 февраля, 2022 среда
В НАБУ и Генпрокурору поступило заявление о совершении преступления министром образования
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.76
    Покупка 27.76
    Продажа 28.03
  • EUR
    Покупка 31.68
    Продажа 32.09
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
10 февраля
16:09
В Днепре флаг Беларуси возле мэрии заменили бело-красно-белым: Минск заявил Украине протест, Филатов прокомментировал
16:02
Бетти Девис
В США умерла "королева фанка" Бетти Дэвис
15:40
Эксклюзив
Сергей Лавров
Виталий Портников: Лавров использует Зеленского
15:39
МВД предупредило о фейковых объявлениях о якобы продажах автомобилей, предоставленных США в рамках помощи Украине
15:38
В Харьковской области авто сбило насмерть пешехода: на допрос вызывают бизнесмена Ярославского, УП сообщает о его отъезде из Украины
15:38
Обновлено
Олимпиада-2022: Все медалисты шестого дня Игр в Пекине. ФОТО
15:31
Требовали $12 тыс.: в Киеве троих полицейских задержали за похищение человека
15:28
ЧМ-2022: Футболиста, сделавшего дубль в матче против Украины, дисквалифицировали на два года
15:25
"Повзучая оккупация": Резников призвал партнерские страны закрыть порты для кораблей РФ за блокаду Черного и Азовского морей
15:14
нормандская четверка
Украинская делегация прилетела на переговоры советников лидеров Нормандского формата
15:13
Почти 1 млрд грн ущерба государству: в Харьковской области разоблачили организаторов незаконной добычи песка
15:08
Ремдесивир
В Украину доставили более 40 тыс. флаконов COVID-лекарства "Ремдесивир"
14:54
ВМС о блокировании РФ части акватории Черного и Азовского морей: это злоупотребление международным правом, но Украина готова к провокациям
14:49
Эксклюзив
Цены на продовольственные товары в Украине будут только расти, - Крамаренко
14:41
Олимпиада-2022: Командные соревнования по фристайлу, к которым не допустили Украину, завершились сенсацией
14:41
Stinger
Литва поставит Украине ЗРК Stinger в ближайшие дни, - премьер-министр Шимоните
14:26
Принц Чарльз вторично заболел COVID-19
14:25
турция снегопад
В Турции снегопады заблокировали более 1600 дорог
14:22
Самый лучший боксер мира узнал дату третьего боя против самого принципиального соперника
14:19
Украина раша война
Максим Розумный: Почему мы не аплодировали Валиевой?
14:12
За два дня опроса в приложении "Дии" прошли более 200 тыс. украинцев
14:01
Взятка "слуги" Трубицину в 1,26 млн грн: четырем фигурантам дела вручили подозрения
14:00
В аэропорту Саудовской Аравии 12 человек получили ранения от осколков беспилотника
13:51
Мевлют Чавушоглу
В МИД Турции назвали ситуацию вблизи границы Украины серьезной, но "не такой ужасной, как подает Запад"
13:47
Смартфон
Смартфон от Зеленского за COVID-вакцинацию смогут получить 27 нардепов, - ОПОРА
13:39
Промоутер объяснил, почему бой Ломаченко против абсолютного чемпиона не имеет смысла
13:29
Порошенко
Порошенко в интервью австралийскому телеканалу ABC News призвал союзников предоставить Украине зенитное вооружение и ПДЧ в НАТО
13:29
Новая почта
"Новая почта" начала доставлять посылки из онлайн-магазинов Испании и Франции
13:29
Йенс Столтенберг
НАТО предложило РФ продолжить встречи по Украине
13:24
Украину 11 февраля накроют дождь, мокрый снег и порывистый ветер, - синоптик Наталья Диденко
13:12
ФСБ
ФСБ заявила о разоблачении группы "минеров" зданий в ОРДЛО, РФ и Беларуси, которую якобы организовал украинец
13:01
Украина потеряла две позиции в новом рейтинге ФИФА
12:57
Зеленский
Зеленский об эскалации у границ Украины: ничего нового не видим и с точки зрения безопасности нет препятствий, мешающих бизнесу
12:52
Антарктида
На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде зарегистрировали рекордные +12,7°С
12:52
Лавров
РФ не исключает временную эвакуацию своих дипломатов из Украины
12:46
Высота 120 метров: SpaceX завершила строительство прототипа ракеты Starship
12:41
санкции против рф
The Guardian: на этой неделе МИД Великобритании подпишет законопроект о "жесточайших санкциях" против РФ
12:28
Париж запретил въезд участникам "конвоя свободы", выступающим против COVID-ограничений
12:22
МИД
МИД Украины выразил протест из-за решения РФ блокировать судоходство в части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива
12:19
Большие десантные корабли России прибыли в оккупированный Севастополь
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV