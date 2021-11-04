"Три года без Кати Гандзюк": в Киеве на Почтовой площади почтили память активистки
В Киеве на Почтовой площади состоялась акция памяти активистки Екатерины Гандзюк
Об этом в Twitter пишет Движение ЧЕСТНО.
Чтобы почтить память в третью годовщину смерти Гандзюк участники акции пришли к муралу в ее честь со свечами, цветами, плакатами и файерами.
Напомним, 31 июля 2018 года неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Ожоги составили более 30% тела.
4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк скончалась на 34-м году жизни.
В ходе судебного заседания обвиняемый в организации покушения на Екатерину Гандзюк Игорь Павловский заявил , что заказчиком убийства был глава Херсонской ОГА Владислав Мангер.
Суд Киева арестовал Владислава Мангера и Алексея Левина как фигурантов по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.
Киевский апелляционный суд до 11 декабря оставил под стражей экс-главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина, обвиняемых в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
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