"Три года без Кати Гандзюк": в Киеве на Почтовой площади почтили память активистки

Об этом в Twitter пишет Движение ЧЕСТНО.







Чтобы почтить память в третью годовщину смерти Гандзюк участники акции пришли к муралу в ее честь со свечами, цветами, плакатами и файерами.







Напомним, 31 июля 2018 года неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Ожоги составили более 30% тела.



4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк скончалась на 34-м году жизни.



В ходе судебного заседания обвиняемый в организации покушения на Екатерину Гандзюк Игорь Павловский заявил , что заказчиком убийства был глава Херсонской ОГА Владислав Мангер.



Суд Киева арестовал Владислава Мангера и Алексея Левина как фигурантов по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.



Киевский апелляционный суд до 11 декабря оставил под стражей экс-главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина, обвиняемых в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.



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