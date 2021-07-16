Три фракции заблокировали подписание закона о Высшем совете правосудия
Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде четыре проекта постановлений, которые блокируют подписание закона о порядке избрания и назначения на должности членов Высшего совета правосудия (ВСП)
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Авторами этих проектов постановлений являются члены "Батькивщины", ОПЗЖ и группы "Доверие".
Согласно регламенту, глава парламента не может подписать закон к рассмотрению этих проектов постановлений.
- Верховная Рада приняла законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, который перезапускает судебную реформу
- Рада приняла закон о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия.
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