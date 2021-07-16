Три фракции заблокировали подписание закона о Высшем совете правосудия

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Авторами этих проектов постановлений являются члены "Батькивщины", ОПЗЖ и группы "Доверие".



Согласно регламенту, глава парламента не может подписать закон к рассмотрению этих проектов постановлений.

Верховная Рада приняла законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, который перезапускает судебную реформу

Рада приняла закон о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия.