Три дозы вакцины AstraZeneca могут обезопасить от "Омикрона", - компания

Об этом говорится в пресс-релизе AstraZeneca.



"Очень вдохновляет то, что современные вакцины способны защищать от "Омикрона" после третьей бустерной дозы. Эти результаты поддерживают использование третьей бустерной дозы в пределах национальных стратегий по вакцинации, особенно для ограничения распространения вариантов, вызывающих беспокойство вируса, в частности "Омикрона", - отметил один из авторов исследования Джон Белл.



В компании добавляют, что антитела после третьей дозы вакцины столь же эффективны против "Омикрона", как две прививки – от "Дельты".



Исследование показало, что после введения третьей дозы AstraZeneca количество антител было больше у тех, кто раньше переболел штаммами коронавируса "Альфа", "Бета", "Дельта".

Напомним, в ВОЗ заявили, что штамм "Омикрон" распространяется гораздо быстрее и заражает вакцинированных.

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