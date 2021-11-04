Три дня на больных ногах: оккупанты упекли украинского политзаключенного Яцкина в ШИЗО, Денисова обратилась к Москальковой
Российские тюремщики поместили украинского политзаключенного из Крыма Ивана Яцкина в штрафной изолятор колонии в Краснодарском крае
Об этом сообщил в Facebook адвокат Яцкина Николай Полозов.
"Выяснились новые обстоятельства бесчеловечного отношения со стороны российской власти к находящемуся на этапе из Крыма в Кемеровскую область украинскому политзаключенному Ивану Яцкину. Кроме того, что на этапе он потерял медикаменты и перевязочные материалы, оказалось, что в исправительной колонии-2 в с. Двубратское, Краснодарского края, он оказался в неотапливаемой камере, в результате чего имеющееся у него заболевание ног обострилось, кроме того, сразу после прибытия этапа в колонию он был помещен в ШИЗО на трое суток. Просто в камерах не было свободного места. Важно понимать, что во время незаконного пребывания в ШИЗО, по действующему распорядку, в дневное время шконка пристегивалась к стене, в результате чего Иван Яцкин был вынужден три дня подряд провести все дневное время в ШИЗО на больных ногах", - написал Полозов.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Telegram, что обратилась по этому поводу к российской коллеге Татьяне Москальковой.
"Такие действия в отношении гражданина Украины являются пыткой, ведь он страдает хроническим заболеванием ног: воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, в результате чего происходит нагноение. Бесчеловечное отношение к гражданину Украины является грубым нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН. После приговора так называемого Верховного суда Крыма украинский политзаключенный будет отбывать наказание сроком 11 лет в колонии в Кемеровской области. Впереди на его этапе - исправительные учреждения двух областей РФ. Обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием обеспечить гражданину Украины Ивану Яцкину надлежащие условия содержания согласно международным стандартам", - написала Денисова.
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