Три дня на больных ногах: оккупанты упекли украинского политзаключенного Яцкина в ШИЗО, Денисова обратилась к Москальковой

Об этом сообщил в Facebook адвокат Яцкина Николай Полозов.



"Выяснились новые обстоятельства бесчеловечного отношения со стороны российской власти к находящемуся на этапе из Крыма в Кемеровскую область украинскому политзаключенному Ивану Яцкину. Кроме того, что на этапе он потерял медикаменты и перевязочные материалы, оказалось, что в исправительной колонии-2 в с. Двубратское, Краснодарского края, он оказался в неотапливаемой камере, в результате чего имеющееся у него заболевание ног обострилось, кроме того, сразу после прибытия этапа в колонию он был помещен в ШИЗО на трое суток. Просто в камерах не было свободного места. Важно понимать, что во время незаконного пребывания в ШИЗО, по действующему распорядку, в дневное время шконка пристегивалась к стене, в результате чего Иван Яцкин был вынужден три дня подряд провести все дневное время в ШИЗО на больных ногах", - написал Полозов.



Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Telegram, что обратилась по этому поводу к российской коллеге Татьяне Москальковой.



"Такие действия в отношении гражданина Украины являются пыткой, ведь он страдает хроническим заболеванием ног: воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, в результате чего происходит нагноение. Бесчеловечное отношение к гражданину Украины является грубым нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН. После приговора так называемого Верховного суда Крыма украинский политзаключенный будет отбывать наказание сроком 11 лет в колонии в Кемеровской области. Впереди на его этапе - исправительные учреждения двух областей РФ. Обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием обеспечить гражданину Украины Ивану Яцкину надлежащие условия содержания согласно международным стандартам", - написала Денисова.

Напомним, уроженца с. Войково, Первомайского района Крыма, Ивана Яцкина задержали 16 октября 2019 года. Яцкина обвиняют по ст. 275 Уголовного кодекса России "Государственная измена в форме шпионажа".

Адвокат Николай Полозов сообщил, что после ареста Яцкина перевезли из оккупированного Крыма в Москву, где, по словам адвоката, российские силовики оказывали на крымчанина "сильное психологическое давление".

В СБУ отрицали сотрудничество с Иваном Яцкиным.

Оккупанты приговорили Яцкина к 11 годам колонии строгого режима.

В заключении у Яцкина ухудшилось здоровье. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot