Об этом сообщили в Нацполиции.

Тела четырех детей следователи обнаружили в массовом захоронении на кладбище. Еще одного мальчика мама похоронила в своем дворе.

Из стихийных могил полицейские извлекли тела девочек, 2021, 2019 и 2008 годов рождения, а также мальчиков, рожденных в 2011 и 2012 годах. Две самые маленькие девочки – сестренки.

По предварительным данным, все дети погибли от осколочных ранений в результате российских обстрелов. После судебно-медицинской экспертизы тела перезахоронят.

Следственные действия в Лимане – на месте крупнейшего массового захоронения в деоккупированной части Донбасса – продолжаются две недели. Также правоохранители изымают тела из захоронений во дворах и огородах. Следственно-оперативные группы работают беспрерывно, разыскивают и опрашивают родных, устанавливают историю всех погибших.

На утро 18 октября в Краматорском районе Донбасса в целом эксгумировали тела 35 военнослужащих ВСУ и 131 гражданского жителя.

Среди гражданских – 67 мужчин, 56 женщин, 5 детей, пол 6 человек не установлены.

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