Три Д. В Украине появится Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

"Из-за полномасштабного вторжения России запрос на замену советского и российского наследия украинским в нашем государстве значительно активизировался. Дерусификация, декоммунизация и деколонизация — это своевременные процессы в истории современной Украины. Но все эти процессы должны проходить цивилизованно", — считают в министерстве.

Чиновники говорят, что провели общественные обсуждения и инициировали создание совещательного органа — Совета при МКИП и УИНП, который будет заниматься вопросами дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению по демонтажу или перенесению объектов советского прошлого и дальше координировать его с Советом".

"Кроме того, в связи с активной очисткой общественного пространства от монументов и других объектов, призванных закреплять в Украине российские пропагандистские нарративы, и соответствующими запросами от граждан и органов местного самоуправления МКИП вместе с Украинским институтом национальной памяти собрали ключевую информацию о законодательной рамке соответствующих процессов, действующих на сегодня, процедур и распределения полномочий между органами местной и центральной власти в этих вопросах", — добавили в министерстве.

Также МКИП планирует регулярно освещать на своих ресурсах статус запросов о демонтаже/перемещении той категории объектов, которые, согласно действующим процедурам, поступили на рассмотрение Министерства от органов местного самоуправления. Отметим, что иногда, представленные на рассмотрение, пакеты документов нуждаются в доработке, тогда процесс занимает в целом несколько больше времени, чем ожидается. МКИП поддерживает стремление общин и призывает органы местного самоуправления готовить и подавать на рассмотрение соответствующие документы, соблюдая определенные законом процедуры.

5 июня в интервью Эспрессо соавтор Госстандарта среднего образования Терещенко заявил, что ретроградные учителя мешают реформировать и дерусифицировать школьный курс зарубежной литературы.

По состоянию на 29 мая в Полтавской области снесли 7 памятников деятелям СССР и РФ за время полномасштабной войны.

21 мая в Николаеве был убран памятник Александру Пушкину.

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