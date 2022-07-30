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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Три четверти танков не заводится, а для артиллерии 60-70-х годов ВСУ просто недостижимы. Оппозиция провела расследование боеспособности армии Лукашенко

Три четверти танков не заводится, а для артиллерии 60-70-х годов ВСУ просто недостижимы. Оппозиция провела расследование боеспособности армии Лукашенко

30 июля, 2022 суббота
23:33
война с Россией Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным

Созданная отставными белорусскими силовиками инициатива BYPOL обнародовала 25-минутное видео "Армия Самозванца". В нем анализируется состояние готовности армии Республики Беларусь к вероятному участию в войне против Украины на стороне российского агрессора

Материал появился на YouTube.

Как отмечается, белорусским войскам российское командование отводит роль "первого эшелона", за которым уже последуют соединения с РФ. Таким образом, отмечают авторы расследования, потери белорусы будут нести еще большие, чем россияне, потому что подконтрольные самопровозглашённому президенту РБ Александру Лукашенко вооруженные силы к наступательным действиям с участием прежде всего танков и артиллерии, а именно так пыталась действовать Россия в первые месяцы после 24 февраля, как утверждается, совсем не готовы.

"По имеющейся у BYPOL информации, в ходе недавней проверки готовности 120-ой отдельной механизированной бригады из 12 танков, выбранных для проверки, смогли завести лишль три", - говорят расследователи.

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Не в лучшем состоянии и белорусская артиллерия. 

122-мм 2С1 "Гвоздика" принята на вооружение в 1970 году.

152-мм 2С3 "Акация" - в 1971, РСЗО "Град" - в 1963.

А бронетехника армии Белоруссии, напоминает BYPOL, как и российская, отличается "безумным расходом бензина", что уже привело к весенней логистической катастрофе сил РФ в Украине.

В свою очередь, благодаря артиллерии НАТО и использованию БПЛА "украинские вооруженые сили имеют богатейший опыт ведения огня и контрбатарейной борьбы".

"В случае нападения на Украину белорусские войска, и в первую очередь артиллерийские части и соединения, будут просто расстреливаться артиллерией ВСУ, находящейся вне зоны досягаемости белорусских орудий", - подводит итог BYPOL.

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Россия
Белорусь
Александр Лукашенко
военные силы Украины
НАТО
Военные новости
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