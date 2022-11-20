Три четверти россиян поддерживают войну против Украины, – Скибицкий
То, что 75% россиян поддерживают войну против Украины – это результат кремлевской пропаганды на протяжении длительного времени
Об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию KyivPost.
"Политика кремля, это не политика всего населения РФ. Хотя, по некоторым оценкам, 75 процентов населения России поддерживают войну против Украины. Это результат кремлевской пропаганды в течение длительного времени, более 10 лет, – говорит Вадим Скибицкий. – Мы наблюдали такую ситуацию во времена Советского Союза, такая же угроза. Кто враг? Запад. Это тоже самое. Ничего нового".
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30 марта "Левада" опубликовала результаты опроса, согласно которому поддержка российского диктатора Владимира Путина достигла 83%.
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В сентябре в Институте изучения войны заявили, что количество россиян, категорически поддерживающих войну против Украины, упало по сравнению с мартом на 7%. Однако к началу сентября 76% респондентов одобряли действия российских войск.
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