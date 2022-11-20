Об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию KyivPost.

"Политика кремля, это не политика всего населения РФ. Хотя, по некоторым оценкам, 75 процентов населения России поддерживают войну против Украины. Это результат кремлевской пропаганды в течение длительного времени, более 10 лет, – говорит Вадим Скибицкий. – Мы наблюдали такую ситуацию во времена Советского Союза, такая же угроза. Кто враг? Запад. Это тоже самое. Ничего нового".

30 марта "Левада" опубликовала результаты опроса, согласно которому поддержка российского диктатора Владимира Путина достигла 83%.

В сентябре в Институте изучения войны заявили, что количество россиян, категорически поддерживающих войну против Украины, упало по сравнению с мартом на 7%. Однако к началу сентября 76% респондентов одобряли действия российских войск.

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