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Три четверти европейцев поддерживают санкции против РФ, 65% за поставки оружия Украине

24 мартa, 2023 пятница
12:06
Мир про Украину

Большинство европейцев продолжает поддерживать санкции против РФ, а также выступает за продление вооруженной поддержки Украины

Таковы данные организованного Еврокомиссией опроса "Евробарометр", который проводился между 12 января и 6 февраля в странах ЕС и 12 странах за пределами Евросоюза, сообщает Rheinische Post.

Отмечается, что экономические санкции по-прежнему оказывают значительную поддержку среди населения Европы. 74% европейцев их поддерживают.

Также похожая картина вырисовывается и по поставкам оружия и другой военной помощи Украине. Эти меры поддерживают 65% европейцев. Отмечается, что в Западной Германии поставки оружия поддерживают 69%, в то время как в Восточной Германии 55% против этого.

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Последний выпуск регулярно публикуемого "Евробарометра" также уделил внимание удовлетворенности населения реакцией ЕС и стран-членов на кризис, вызванный войной. Подавляющее большинство (51%) немцев заявили, что они удовлетворены реакцией ЕС на российскую агрессию. Однако на этот показатель сильно влияет недовольство в Восточной Германии: там только менее трети людей удовлетворены действиями федерального правительства и ЕС после начала войны.

В то же время, оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны, в Германии одобряют 92%.

Йорг Воян, глава представительства Еврокомиссии в Германии, считает, что курс ЕС по российской агрессии в Украине в основном подтвердился.

"В целом большинство европейцев поддерживают четкий курс, который проводят Европейская комиссия и государства-члены: деньги и гуманитарная помощь для пострадавших от нападения России, прием беженцев - мы видим много рейтингов одобрения", - говорит он.

  • Напомним, 20 марта, стало известно, что большинство стран ЕС утвердило план поставки боеприпасов в Украину. Однако официального объявления пока нет.
  • Нескольких стран нет в предыдущем списке участников проекта, однако Венгрия официально заявила, что отказалась участвовать в приобретении 1 млн боеприпасов для Украины.
  • Впоследствии стало известно, что Польша и еще несколько стран не подписались под планом ЕС по снабжению боеприпасами в Украину из-за того, что не успели завершить "внутренние процедуры".
Общество
Мир
ЕС
санкции против России
война с Россией
помощь Украине
беженцы из Украины
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