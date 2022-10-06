Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos.

Опрос предложил ответить на вопрос о необходимости продолжать поддержку США в оказании систем вооружения, обучения и другой военной помощи правительству Украины, несмотря на опасения, что война может обостриться, если Украине будет предоставлено оружие большей дальности, которое может поразить Россию.

Онлайн-опрос 1005 американцев показал, что 73% согласились с тем, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на предупреждение России о том, что она может использовать свой ядерный арсенал. С этим согласились как демократы, так и республиканцы, хотя среди однопартийцев Байдена было больше поддержки – 81%, чем среди республиканцев – 66%.

В последнем опросе, проведенном 4-5 октября, 66% респондентов заявили, что Вашингтон должен продолжать предоставлять оружие Украине по сравнению с 51% в аналогичном опросе в августе.

Вместе с тем большинство американцев - 58% - боятся, что страна движется к ядерной войне с Россией. А 65% озабочены тем, что война может обостриться, если Украине предоставят оружие большей дальности, способное поразить саму Россию.

Но стало меньше американцев, которые считают, что проблемы Украины не являются делом США и что Вашингтон не должен вмешиваться: 35% высказали такое мнение по сравнению с 40% в августе.

Американские избиратели пойдут на участки 8 ноября на промежуточные выборы, которые определят контроль над Конгрессом и многими правительствами штатов. В последнем опросе 68% заявили, что, скорее всего, поддержат кандидата, который за продление военной помощи Украине, а 72% заявили, что скорее всего будут голосовать за кандидата, поддерживающего украинских беженцев.

4 октября Байден подтвердил предоставление Украине нового пакета помощи на $625 млн. Пакет вооружения включает артиллерийские системы, в том числе HIMARS, боеприпасы, бронетехнику и транспортные средства. Кроме того, президент США Джо Байден подтвердил готовность Штатов взимать серьезные расходы с любого лица, организации или страны, поддерживающей РФ.