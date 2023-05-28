Три человека, считавшиеся пропавшими без вести в результате ракетного удара россиян по Днепру, погибли
Глава олова Днепропетровской ОВА Лысак заявил, что среди них 56-летний врач, 64-летняя сотрудница медучреждения и 57-летний работник соседней ветклиники
Об этом он сообщил в telegram-канале.
Он отметил, что об этом стало известно после получения результатов исследования фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии.
"Среди жертв 56-летний врач и 64-летняя сотрудница разбитого медучреждения. А еще 57-летний работник соседней ветклиники", - написал он.
- По состоянию на утро субботы, 27 мая, поисковые работы на месте удара по медучреждению в Днепре завершены : два человека погибли, 32 ранены, трое пропали без вести.
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