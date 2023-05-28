Об этом он сообщил в telegram-канале.

Он отметил, что об этом стало известно после получения результатов исследования фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии.

"Среди жертв 56-летний врач и 64-летняя сотрудница разбитого медучреждения. А еще 57-летний работник соседней ветклиники", - написал он.