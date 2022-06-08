Три человека получили осколочные ранения из-за российских обстрелов в Запорожье

Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграммах.

"Рашисты произвели обстрел из РСЗО по гражданской инфраструктуре и мирным домохозяйствам г. Орехов, Гуляйполе, пгт. Камышеваха, с. Таврическое, с. Новоданиловка, с. Новоандреевка Пологовского района, с. Каменское Васильевского района", - говорится в сообщении.

Также Россия по артиллерии нанесла удары в районе села Таврическое и пгт Камышеваха. Из-за этого три человека получили осколочные ранения: несовершеннолетний парень, местные мужчина и женщина.



Кроме этого, враг обстреливал позиции ВСУ вдоль линии столкновения со всего спектра вооружения в районе Свободного поля, Волшебного, Железнодорожного, Каменского, Белогорья, Гуляйполя, Полтавки, Новоданиловки, Новоселки, Красного, Малиновки, Орехового, Ольговского, Успе ова.



Повреждена гражданская инфраструктура Орехового, Таврического, Гуляйполя и Камышевахи. Речь идет о повреждении около двух десятков домов, масличницы, авто и магазина, добавили в ОВА.



"Российские кафиры продолжают похищать людей. В городе Мелитополь и Токмак, селе Копани Пологовского района решисты похитили трех местных мужчин", - говорится в сообщении.

Также ОВА сообщила о мародерстве россиян на оккупированных территориях Запорожья. Оккупанты угнали 6 лекарственных авто и 3 грузовика.



"Силы обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции, дают ответ врагу и уничтожают его живую силу и технику. За прошедшие сутки наши воины уничтожили: 19 человек личного состава противника, 14 ранили; уничтожили 6 боевых бронированных машин, 3 автомобильной техники, 1 миномет ", – отметила Запорожская ОВА.

Вместе с этим уничтожены два вражеских склада хранения боеприпасов.

Напомним, 7 июня ВСУ сбили российскую ракету в Запорожье.

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