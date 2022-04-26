Три человека, которые скрывались от обстрелов в Попасной, погибли из-за обвала дома, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в telegram.



"Они прятались в подвале от российских снарядов. Но именно в этот дом и прилетело. Произошел обвал стен и перекрытие к самому подвалу. Людей завалило. Многоэтажка загорелась. Спасателям удалось погасить пламя, однако три находившихся там человека были уже без признаков жизни. Одна женщина выжила", - написал глава области.

Напомним, за ночь 26 апреля мариупольский завод "Азовсталь" потерпел 35 авиаударов, пострадали гражданские, бойцы полка "Азов" оказывают им помощь.

Утром 26 апреля на территорию одного из предприятий Запорожья попали две рашистские управляемые ракеты, а третья ракета разорвалась в воздухе, в результате обстрела пострадали люди.