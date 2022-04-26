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Главная война с Россией Три человека, которые скрывались от обстрелов в Попасной, погибли из-за обвала дома, - Гайдай

Три человека, которые скрывались от обстрелов в Попасной, погибли из-за обвала дома, - Гайдай

26 апреля, 2022 вторник
14:17
война с Россией

26 апреля в Попасной, что на Луганщине, в результате обстрела российских военнослужащих обрушился жилой дом и погибли три человека. Одна женщина выжила

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в telegram.

"Они прятались в подвале от российских снарядов. Но именно в этот дом и прилетело. Произошел обвал стен и перекрытие к самому подвалу. Людей завалило. Многоэтажка загорелась. Спасателям удалось погасить пламя, однако три находившихся там человека были уже без признаков жизни. Одна женщина выжила", - написал глава области.

  • Напомним, за ночь 26 апреля мариупольский завод "Азовсталь" потерпел 35 авиаударов, пострадали гражданские, бойцы полка "Азов" оказывают им помощь.
  • Утром 26 апреля на территорию одного из предприятий Запорожья попали две рашистские управляемые ракеты, а третья ракета разорвалась в воздухе, в результате обстрела пострадали люди.

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