Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Я думаю, что это даже не дискуссия, а обязанность правительства поднять минимальную заработную плату и прожиточный минимум, потому что для развития страны есть две базовые вещи. И первая из них – внутренний рынок и покупательская способность населения, вторая – полномочия местных советов и местных бюджетов. Но обе эти вещи в проекте бюджета отсутствуют", - отметил народный депутат Украины.



Олег Синютка отметил, что именно направление развития местных бюджетов и их полномочий, также увеличение покупательной способности - это все вытянуло страну в 2015 году.



"Поэтому, по моему мнению, мы однозначно должны отстоять реверсные дотации для местных бюджетов. Важно, чтобы мы четко прописали, что не могут местные бюджеты утверждаться военными администрациями. В Ровно, Черновцах или Житомире, где благодаря ВСУ, нет никаких военных действий, местные советы должны выполнять принадлежащие им полномочия. Мы не можем сегодня отдать все финансы на откуп областным военным администрациям, чтобы уберечь их от коррупции и потенциального мародерства. Поэтому армия – это номер один, социальные стандарты для учителей, врачей, пенсионеров – это номер два, местные бюджеты и помощь общинам – это номер три. Это три базовых вещи, которые не должны дискутироваться, а должны быть основой бюджета на следующий год", - подчеркнул Синютка.

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