Три "байрактара", на которые собирал средства фонд Притулы, уже поступили в Украину

Об этом в городе Кельце в Польше на Международной выставке оборонной промышленности рассказал гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар, сообщает "Укринформ".

"Мы поставили в Украину "байрактар", из литовской акции и уже поставили три беспилотника из акции Притулы. Они уже в Украине", - сказал Байрактар.

Как подчеркнул турецкий предприниматель, Украина сейчас страдает от безосновательной и несправедливой агрессии. В результате многие люди в Украине мобилизовались и поддержали акцию по сбору средств на покупку турецких беспилотников. Он отметил, что компания тоже хотела присоединиться к этой акции, поэтому было принято решение не брать деньги за эти беспилотники, а согласовано, что собранные средства будут израсходованы на гуманитарные проекты.

23 июня Фонд Притулы и украинский блогер Лачен взялись собрать 500 млн грн на три "байрактара".

Украинцы за три дня собрали средства на 4 "байрактара". Целью было собрать на три аппарата через неделю.

27 июня производитель беспилотников заявил , что отдаст бесплатно "байрактары", на которые украинцы по призыву Сергея Притулы собирали средства.

В середине августа Притула сообщил , что его фонд на средства, собранные украинцами для закупки беспилотников, купил спутник для ВСУ. Следовательно, украинская армия будет быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут украинским военным с оперативным планированием операций.

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