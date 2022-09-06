Три "байрактара", на которые собирал средства фонд Притулы, уже поступили в Украину
Три беспилотника Bayraktar TB2, которые турецкая компания Baykar Makina пообещала бесплатно передать украинской стороне за собранные средства в рамках проекта "Народный байрактар", уже доставлены в Украину.
Об этом в городе Кельце в Польше на Международной выставке оборонной промышленности рассказал гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар, сообщает "Укринформ".
"Мы поставили в Украину "байрактар", из литовской акции и уже поставили три беспилотника из акции Притулы. Они уже в Украине", - сказал Байрактар.
Как подчеркнул турецкий предприниматель, Украина сейчас страдает от безосновательной и несправедливой агрессии. В результате многие люди в Украине мобилизовались и поддержали акцию по сбору средств на покупку турецких беспилотников. Он отметил, что компания тоже хотела присоединиться к этой акции, поэтому было принято решение не брать деньги за эти беспилотники, а согласовано, что собранные средства будут израсходованы на гуманитарные проекты.
- 23 июня Фонд Притулы и украинский блогер Лачен взялись собрать 500 млн грн на три "байрактара".
- Украинцы за три дня собрали средства на 4 "байрактара". Целью было собрать на три аппарата через неделю.
- 27 июня производитель беспилотников заявил , что отдаст бесплатно "байрактары", на которые украинцы по призыву Сергея Притулы собирали средства.
- В середине августа Притула сообщил , что его фонд на средства, собранные украинцами для закупки беспилотников, купил спутник для ВСУ. Следовательно, украинская армия будет быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут украинским военным с оперативным планированием операций.
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