Три банка Беларуси отключили от SWIFT из-за санкций ЕС
Банк развития Беларуси, "Белагропромбанк" и банк "Дабрабут" официально отключены от системы SWIFT
Об этом сообщает белорусский Телеграмм-канал "Взгляд. Новости пра Беларусь", передает Еспресо.TV.
С 20 марта на территории Евросоюза невозможно осуществить платежи банковскими картами "Белагропромбанка". Еще 10 марта в банке заявили, что он продолжит работу "в штатном режиме", несмотря на "временное отключение от Межбанковского сообщества финансовых телекоммуникаций".
11 марта в Банке развития Беларуси также назвали отключение от SWIFT "временным" и сообщили, что "приняты меры по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного выполнения обязательств".
Такая же участь постигла также Банк развития Беларуси и банк "Дабрабут".
- Напомним, ЕС принял санкции, согласно которым эти банки отключались от SWIFT, 9 марта.
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