Три балкера вышли из портов "Черноморск" и "Южный", а еще 5 - направляются на загрузку

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

"Три балкера с агропродукцией и железной рудой вышли из портов "Черноморск" и "Южный", а 5 новых судов направляются в порты на загрузку", - написал он.

Балкеры AZARA, YING HAO 01, ENEIDA под флагами Либерии и Палау экспортировали более 127 тысяч тонн украинской агропродукции и железной руды.

В то же время в порты Одессы ждут под погрузку 5 новых судов. Балкеры OLGA, IDA, DANNY BOY, FORZA DORIA, NEW LEGACY экспортируют около 120 тысяч тонн украинского зерна в страны Африки и Европы.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины.

12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить по временным маршрутам в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после объявления Россией о прекращении действия зернового соглашения. В тот же день продовольственная организация ООН отметила необходимость возобновления зернового соглашения для выхода из мирового кризиса.

26 августа из Одесского порта вышло второе судно, а 1 сентября из порта "Южный" Одесской области вышли еще два заблокированных из-за войны судна.

16 сентября заблокированный балкер PUMA (Каймановы острова) вышел из Одесского морского порта. Судно загружено 16 тысячами тонн металла и 14 тысячами тонн рапса.

В тот же день министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что первые гражданские корабли подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт "Черноморск" под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии.

19 сентября из одесского порта "Черноморск" временным коридором вышло судно RESILIENT AFRICA: загружено 3 тысячами тонн пшеницы.

Позже стало известно, что мировые цены на пшеницу начали снижаться сразу после того, как первое судно с зерном покинуло один из украинских черноморских портов, впервые с июля, когда Россия объявила о выходе из зерновых соглашений.

В четверг, 21 сентября, в Турцию прибыло судно Resilient Africa, загруженное зерном: это первое судно с украинским зерном, которое прошло по Черному морю, используя временный коридор.