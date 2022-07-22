Три атаки по Антоновскому мосту сделали невозможной переброску оккупантами техники, - депутат Херсонского облсовета Хлань

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"С Антоновским мостом абсолютно все точно и правильно сделано. Если посмотреть хронологию попаданий по Антоновскому мосту, то сначала были разбиты позиции оккупантов за мостом и немного затронули сам мост. На второй день ВСУ ударили точно и хирургически по самому Антоновскому мосту, что теперь делает невозможным проход тяжелой техники и бронетехники, также грузовой техники, поставляющей боекомплекты и боеприпасы к фронту. И последнее попадание, которое произошло 21 июля, – это уже попадание перед Антоновским мостом, со стороны самой Антоновки, где был мощный вражеский блок-пункт с усиленной охраной. То есть за эти три артиллерийские атаки была достигнута цель, а сейчас паника у оккупантов, потому что вторые сутки, как они не могут перебрасывать технику, та как мост закрыт для грузового транспорта", - отметил депутат облсовета.



Сергей Хлань отметил, что мост открыт только для легкового и общественного транспорта, соответственно, люди могут передвигаться по мосту, а техника – нет.

19 июля ВСУ ударили по стратегическому для РФ Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне

Затем эксперт Defense Express Валерий Рябых предположил, что ВСУ могут уничтожить Антоновский мост, чтобы отрезать российские войска на левом берегу Днепра.

20 июля депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на Антоновском мосту раздались 4 взрыва , стоял сильный дым над ракетной частью россиян в Новой Каховке.

Боец ВСУ Виктор Трегубов уверен, что после уничтожения Антоновского моста россияне будут вынуждены отступить и покинуть город Херсон.

Полковник СБУ Роман Костенко убежден, что Антоновский мост в перспективе будет разрушен