Три атаки по Антоновскому мосту сделали невозможной переброску оккупантами техники, - депутат Херсонского облсовета Хлань
Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета, военнослужащий ВСУ, рассказал, что оккупанты в панике, так как уже вторые сутки они не могут перебросить технику, потому что мост закрыт для грузового транспорта
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"С Антоновским мостом абсолютно все точно и правильно сделано. Если посмотреть хронологию попаданий по Антоновскому мосту, то сначала были разбиты позиции оккупантов за мостом и немного затронули сам мост. На второй день ВСУ ударили точно и хирургически по самому Антоновскому мосту, что теперь делает невозможным проход тяжелой техники и бронетехники, также грузовой техники, поставляющей боекомплекты и боеприпасы к фронту. И последнее попадание, которое произошло 21 июля, – это уже попадание перед Антоновским мостом, со стороны самой Антоновки, где был мощный вражеский блок-пункт с усиленной охраной. То есть за эти три артиллерийские атаки была достигнута цель, а сейчас паника у оккупантов, потому что вторые сутки, как они не могут перебрасывать технику, та как мост закрыт для грузового транспорта", - отметил депутат облсовета.
Сергей Хлань отметил, что мост открыт только для легкового и общественного транспорта, соответственно, люди могут передвигаться по мосту, а техника – нет.
- 19 июля ВСУ ударили по стратегическому для РФ Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне
- Затем эксперт Defense Express Валерий Рябых предположил, что ВСУ могут уничтожить Антоновский мост, чтобы отрезать российские войска на левом берегу Днепра.
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- Боец ВСУ Виктор Трегубов уверен, что после уничтожения Антоновского моста россияне будут вынуждены отступить и покинуть город Херсон.
- Полковник СБУ Роман Костенко убежден, что Антоновский мост в перспективе будет разрушен
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