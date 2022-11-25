Три АЭС Украины возобновили работу, за 1-2 дня могут действовать плановые отключения

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Единых новостей".

Кудрицкий информирует, что украинская энергосистема сейчас объединена: все области имеют питание. Также систему объединили с Евросоюзом.

"Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают. Через 1-2 дня они выйдут на свою плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики", — отметил глава Укрэнерго.

Кудрицкий подчеркнул, что из-за вражеских обстрелов 23 ноября Украина потеряла большую часть электроэнергии на разных типах станций: атомных, тепловых и гидроэлектростанциях. Энергетики могут восстанавливать систему, однако абоненты должны уменьшать пользование электричеством. Сейчас страна получает помощь от международных партнеров: оборудование, финансы и материалы — все это направят на ремонтные работы.

К тому же глава НЭК "Укрэнерго" утверждает, что Украина сможет импортировать электричество из Европы в объеме до 500 МВт. Однако цена европейской энергии выше и для ее привлечения "необходим специальный механизм импортирования".

Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины, избивали по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Генштаб отчитывается, что российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".

24 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявил , что после аварийного отключения трех украинских АЭС, их работу в украинской энергосети должны возобновить до конца суток.

Впоследствии замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о возобновлении электроснабжения объектов критической инфраструктуры во всех регионах.

25 ноября в Киеве применяют аварийные отключения света, опубликованные графики пока не действуют. По состоянию на утро 50% жилищного фонда оказались без света.

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