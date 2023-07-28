Об этом сообщает пресс-служба металлургического комбината "Запорожсталь".

Минкульт и генеральный подрядчик проекта ООО "Основа" выбрали два типа металла для изготовления герба: нержавеющую сталь Запорожстали толщиной 1,7 мм и сталь зарубежного производства толщиной 1,5 мм. Материал украинского комбината соответствовал металлу марке стали, которую использовали для строительства монумента "Родины-Матери" в 1981 году.

29 июня генподрядчик бесплатно получил первую партию стали в рамках государственно-частного партнерства.

"При входном контроле со стороны подрядчика в Запорожье не было озвучено или передано никаких актов дефектовки, претензий или других документов, удостоверяющих несоответствие нержавеющего проката установленным нормам качества, механическим или химическим параметрам. монумента "Родина-Мать" предприятие-производитель украинской стали узнали из заявления Минкульта от 25 июля", - заявили в пресс-службе комбината.

Там добавили, что комбинат продолжит выполнять взятые на себя обязательства по изготовлению трезубца для монумента и подчеркнули, что вся сталь была предоставлена бесплатно по запросу Минкульта. Кроме того, Запорожсталь заплатила за разработку проекта замены герба СССР.

"Мы уверены, что сталь изготовлена на "Запорожстали" подходит для производства трезубца. Комбинат не согласен с выводами Министерства культуры и информационной политики Украины и приведенного акта дефектовки. Считаем предъявленные претензии пристрастными и безосновательными и будем защищать честь украинского производителя и украинской стали", - говорится в сообщении.

Предыстория

В прошлом году в приложении "Дия" запустили голосование , которое должно было решить судьбу герба СССР на щите Родины-матери. Согласно результатам опроса, большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб .

В то же время народный депутат Владимир Вятрович высказался против замены герба СССР трезубцем, заявив, что монумент является полностью советской скульптурой и украинизировать его невозможно. Минкульт заявил, что демонтировать монумент неправильно.

"Сносить памятку, которая является одной из визиток Украины, которая смотрит на восток, огромная сама по себе, и является аттракцией для многих туристов, мне кажется абсурдом в это время. У нас есть на что тратить средства… Заниматься демонтажем "Родины-матери", думаю, это можно делать только в болезненном воображении ярых патриотов", - сказал глава ведомства Ткаченко.

Минкульт реализует масштабный проект, предусматривающий замену герба СССР на щите монумента "Батькивщина-мать" в Киеве гербом Украины.

25 июля в Минкульте заявили , что трезубец для "Батькивщины-матери" планируют изготовить из европейского металла, поскольку сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь", не отвечает техническим требованиям.

"Указанная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал из комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы", - отмечает Минкульт.