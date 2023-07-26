Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

"Сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь", для изготовления части изделия, к сожалению, не отвечает техническим требованиям. В подтверждение этого строители составили дефектный акт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что избранный металл должен быть идентичен тому, из которого изготовили и сам монумент "Батькивщины-матери".

Сырье было решено использовать европейское и отечественное – из металлургического комбината "Запорожсталь". Однако партия, поступившая из Запорожстали, показала ощутимую разницу с зарубежным аналогом и требованиями проекта.

"Указанная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал из комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы", - отмечает Минкульт.

Там также подчеркнули, что использование стали только европейского производителя никоим образом не изменяет смету проекта.

Предыстория

В прошлом году в приложении "Дия" запустили голосование, которое должно было решить судьбу герба СССР на щите Родины-матери. Согласно результатам опроса, большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб .

В то же время народный депутат Владимир Вятрович высказался против замены герба СССР трезубцем, заявив, что монумент является полностью советской скульптурой и украинизировать его невозможно.

Минкульт заявил, что демонтировать монумент неправильно.

"Сносить памятку, которая является одной из визиток Украины, которая смотрит на восток, огромная сама по себе, и является аттракцией для многих туристов, мне кажется абсурдом в это время. У нас есть на что тратить средства… Заниматься демонтажем "Батькивщины-матери", думаю, это можно делать только в болезненном воображении ярых патриотов", - сказал глава ведомства Ткаченко.

Минкульт реализует масштабный проект, предусматривающий замену герба СССР на щите монумента "Батькивщина-мать" в Киеве гербом Украины.