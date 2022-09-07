Трейдеры продают российскую нефть под видом индийской или турецкой, – энергетический эксперт Корольчук
Международные трейдеры могут продавать нефть из РФ под видом энергоресурса из других стран
Об этом в эфире Еспресо рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
"Потолок цен на нефть не будет иметь результата и через полгода. Эта попытка установить лимит – США давно выступали за такую позицию. Те страны, которые продолжают покупать российскую нефть, на бумаге отказались, а по факту они получают условно "индийскую" или "турецкую" нефть. Сейчас есть объемы "неизвестного происхождения", – сказал он.
По словам эксперта, сейчас международные трейдеры используют это.
"Такая попытка со стороны G7 надавить на тех участников рынка, которые забирают российскую нефть у посредников. Это попытка снизить цену на нее до $70", - подытожил Корольчук.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.61
Покупка 39.61Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 39.15Продажа 40.19
- Актуальное
- Важное