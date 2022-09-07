Об этом в эфире Еспресо рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Потолок цен на нефть не будет иметь результата и через полгода. Эта попытка установить лимит – США давно выступали за такую позицию. Те страны, которые продолжают покупать российскую нефть, на бумаге отказались, а по факту они получают условно "индийскую" или "турецкую" нефть. Сейчас есть объемы "неизвестного происхождения", – сказал он.

По словам эксперта, сейчас международные трейдеры используют это.

"Такая попытка со стороны G7 надавить на тех участников рынка, которые забирают российскую нефть у посредников. Это попытка снизить цену на нее до $70", - подытожил Корольчук.