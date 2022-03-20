Тревожный сигнал: в МВД заявили, что российская техника подходит к белорусско-украинской границе

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил в эфире единственного телемарафона.



“Действительно, подходит российская техника к белорусской границе, действительно россияне пытаются снова зайти с определенными, не такими, конечно, большими силами, как это было три недели назад. В целом, мы понимаем, где они заходят, куда заходят, мы понимаем, что россияне не оставляют идеи сделать еще одну попытку штурма города Киев. Ну что ж, будем с ними воевать”, – заявил работник МВД.



По словам Денисенко, белорусские дипломаты уже покинули территорию Украины и это "тревожный сигнал".



“Белорусские дипломаты покинули территорию Украины. Это реально тревожный сигнал. Я бы лично оценивал ситуацию возможности вступления Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60, но все же я думаю, что Лукашенко будет делать все от себя зависящее, чтобы не входить в прямые боевые действия. Армия у него относительно небольшая... примерно 40 тысяч человек. Это вся армия, включая тылы, госпитали», - сказал Вадим Денисенко.



Украина готова к вторжению белорусов.



"В принципе на мероприятии мы готовы к их вторжению, мы готовы к тому, что белорусы могут перейти нашу границу. Но для нас это точно было бы не нужно", - сказал советник министра внутренних дел.

19 марта председатель правления "Укрзализныци" Александр Камишин заявил, что между Беларусью и Украиной нет железнодорожного сообщения.

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