Тревожный сигнал: в МВД заявили, что российская техника подходит к белорусско-украинской границе
Российская военная техника подходит к белорусско-украинской границе, а белорусские дипломаты покинули территорию Украины
Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил в эфире единственного телемарафона.
“Действительно, подходит российская техника к белорусской границе, действительно россияне пытаются снова зайти с определенными, не такими, конечно, большими силами, как это было три недели назад. В целом, мы понимаем, где они заходят, куда заходят, мы понимаем, что россияне не оставляют идеи сделать еще одну попытку штурма города Киев. Ну что ж, будем с ними воевать”, – заявил работник МВД.
По словам Денисенко, белорусские дипломаты уже покинули территорию Украины и это "тревожный сигнал".
“Белорусские дипломаты покинули территорию Украины. Это реально тревожный сигнал. Я бы лично оценивал ситуацию возможности вступления Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60, но все же я думаю, что Лукашенко будет делать все от себя зависящее, чтобы не входить в прямые боевые действия. Армия у него относительно небольшая... примерно 40 тысяч человек. Это вся армия, включая тылы, госпитали», - сказал Вадим Денисенко.
Украина готова к вторжению белорусов.
"В принципе на мероприятии мы готовы к их вторжению, мы готовы к тому, что белорусы могут перейти нашу границу. Но для нас это точно было бы не нужно", - сказал советник министра внутренних дел.
- 19 марта председатель правления "Укрзализныци" Александр Камишин заявил, что между Беларусью и Украиной нет железнодорожного сообщения.
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