Боевые действия на передовой, где российский агрессор продолжает свои напрасные попытки изменить ситуацию в свою пользу, вполне понятно формируют передовицы информационной повестки дня. В тени этих событий часто остается развитие на не менее важном противостоянии — дипломатическом. Кулуарная работа дипломатии действительно происходит незаметно для широкой общественности. Однако всегда наступает момент, когда эта работа получает публичную политическую фиксацию, по которой уже можно делать выводы.

18 апреля состоялось заседание министров иностранных дел Группы Семи под японским председательством, по результатам которого были одобрены выводы и по Украине. Это как раз тот момент, когда следует вчитаться и вдумчиво проанализировать формулы, зафиксированные министрами нашей ключевой группы поддержки в мире. Стоит положительно отметить и поблагодарить партнеров за неизменную солидарность и мощные сигналы поддержки Украины, включая осуждение ядерного шантажа, требование "безусловного" вывода оккупационных войск, намерения усиления санкций против России и ее союзников, а также оговорки третьим странам воздержаться от помощи агрессору и т.д. На этом фоне есть и определенные тревожные колокольчики, на которые следует обратить особое внимание в заявлении МИД Группы Семи по Украине:

нарушено (надеемся не из-за занятости украинского министра) хорошую традицию приглашения на заседание вживую или онлайн министра иностранных дел Украины для представления позиции украинской стороны;

в конечном документе отсутствует четкая и очень важная символическая формула о территориальной целостности Украины в международно-признанных границах, которая была неотделимым элементом всех предыдущих заявлений Семерки. Конечно, в заявлении есть ссылка на резолюцию ГА ООН и "формулу мира" Украины, но отдельная фиксация этой сакраментальной формулы кажется принципиальной для понимания эволюции фундаментальных подходов наших союзников;

В конечном документе отсутствует четкая и очень важная символическая формула о территориальной целостности Украины в международно признанных границах, которая была неотделимым элементом всех предыдущих заявлений.

Читайте также: О плане Украины после вступления в НАТО без ПДЧ

прослеживается общий отказ Семерки от дальнейшего продвижения идеи конфискации замороженных российских активов в пользу взятия их в заложники для принуждения России в дальнейшем заплатить за нанесенный Украине ущерб в результате агрессии. Такая эволюция подхода к российским активам значительно сужает возможности украинской власти для восстановления разрушенной инфраструктуры до окончания войны. В принципе тема поддержки послевоенного восстановления Украины за исключением элементов критической инфраструктуры осталась без внимания заключительного документа министров Семерки (в отличие от предыдущих);

Семка фиксирует размытую и обобщенную формулировку об ответственности российской федерации за совершенные военные преступления, а также уклонение от фиксации личной ответственности Путина за агрессию против Украины (как это было в заявлении министров Семерки в феврале этого года) в сочетании с консолидированным намерением Семерки работать в направлении создания "гибридного" интернационализированного трибунала, действующего по законодательству Украины. Как известно, такой подход не отвечает видению официальным Киевом, настаивающим на создании спецтрибунала из-за принятия соответствующей резолюции Генассамблеи ООН;

снова появляется в повестке дня вопросы реформ в Украине и борьбы с коррупцией, что символизирует возобновление усиленного внимания партнеров к внутриполитическим процессам в нашем государстве.

Вновь появляется в повестке дня вопрос реформ в Украине и борьбы с коррупцией, что символизирует возобновление усиленного внимания партнеров к внутриполитическим процессам в нашем государстве

Читайте также: Победить Россию

Не драматизируя указанные выше звоночки, нельзя не обращать внимание на то, что дипломатическое информационное пространство все чаще претерпевает новые миротворческие инициативы и рождает новых кандидатов на посредничество от Китая до Бразилии и Ирака, от новых сценариев "конца войны" и новых видений путей умиротворения агрессора. Все эти вбросы и идеи нуждаются в системной и жесткой реакции со стороны Украины, потому что условия конца войны должен определять украинский народ, который собственным героизмом и самопожертвованием дал отпор безумному агрессору и отстоял право на независимость и цивилизационный выбор.

К тому же должен оставаться незыблемым наш базовый принцип - "ничего об Украине без Украины". Мы должны победить. Поэтому не менее важно было бы также скорректировать глобальную философию западной поддержки Украины с фиксацией цели: вместо "столько, сколько нужно" - "до победы Украины". Успех на поле боя куется не только на фронте, но и в кулуарах мировой политики.

Источник

Об авторе: украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.