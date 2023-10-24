Тревожные сигналы. Что побуждает к детским самоубийствам и как распознать красные флажки

О ситуации, почему так случается, тревожные сигналы и как помочь, рассказывает Еспресо.

Кратко о том, что вы прочтете:

Случаи самоубийств в Киеве

Что побуждает подростков, детей к критическим шагам

Депрессия у детей и подростков

Война как триггерный и обостряющий фактор

Как поддержать детей сегодня

Когда следует обратиться к специалисту

Случаи самоубийств в Киеве

Только в октябре 2023 года в сети появилось несколько отдельных сообщений о подростках, погибших в результате падения с высоты.

2 октября около 12 часов дня 17-летняя девушка и ее 18-летний брат погибли в результате падения с 24 этажа. Эту историю продолжительное время обсуждали в сети и медиа, пытаясь установить причины.

9 октября вблизи столичного недостроя нашли двух мертвых девушек. Правоохранители установили, что две погибшие девушки жили в этом районе и родились в 2005 и 2006 годах. По данным полиции, они упали с большой высоты и погибли на месте. Полиция расследует дело об умышленном убийстве с отметкой "самоубийство" по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Менее чем через неделю, 15 октября, в Киеве 12-летняя девочка погибла в результате падения с высоты многоэтажки. Полиция также производит следственные действия.

По предварительной информации, случаи не связаны между собой, однако тенденция выглядит тревожно.

Что побуждает подростков детей на критический шаг

Следует помнить прежде всего, что подростки очень уязвимы. Их состояние и восприятие окружающего мира легко изменяются и подвергаются влиянию там, где взрослый человек с легкостью устоит. Ведь именно в подростковом возрасте дети переживают самые фундаментальные изменения как внешние, так и внутренние.

"Мы понимаем, что человек не делает просто так суицидальную попытку. Есть много разных факторов. Это такая копинг-стратегия, как способ иметь влияние и контролировать, когда ничего не возможно контролировать, когда есть очень много ощущения безысходности, беспомощности, этого отчаяния, есть много энергии и нет поддержки. И все вокруг этого приводит к тому, что человек находит себе такой выход", – объясняет детский психиатр Юлиана Маслак.

Юлиана Маслак, фото: www.facebook.com/dr.maslak

По ее мнению, еще одним отдельным моментом здесь можно определить, как общество, в том числе и соцсети и медиа, коммуницируют о случаях суицида. Если это происходит неправильно, это повышает риск.

"Речь не идет о том, что суицид должен быть табуированной темой, но об этом очень этично надо уметь говорить, особенно в медиа давать комментарии. Потому что это повышает риск совершения самоубийств", - отмечает психиатр и разъясняет, что в такой информации ни в коем случае не должно быть обесценивания: неэтично даже в телеграм-каналах делать какие-то фотографии, выкладывать тело жертвы, делать заголовки "Подросток совершил суицид", условно, говорить "у нее/него ничего не происходило в жизни и тут она умерла".

Важно также, что суицидальные состояния часто идут рядом с другими состояниями. В частности, речь идет о депрессии. Есть факторы, способствующие ее возникновению: речь идет о буллинге в школе, условиях и отношениях дома или других факторах в жизни ребенка.

Депрессия у детей и подростков

Фактически это одна из очень важных причин, которая может побуждать ребенка к мыслям о суициде или к опасному шагу.

"Подростки уязвимы. Они более склонны к рисковому поведению и здесь еще один важный факт: момент, когда человек умер от совершения суицидальных действий, в 25 раз превышает количество попыток, о которых даже не знают взрослые. Потому что часто каждая последующая попытка причинить себе вред повышает риск того, что человек это все-таки сделает. Это как преодолевать страх - каждый раз человек приближается к тому, что преодолевает страх причинить себе вред и умереть", – говорит Юлиана Маслак.

Следует отметить, что у детей и подростков депрессия может проявляться совсем не так, как у взрослых. Чаще всего ее признаки будут выглядеть иначе. Например это могут быть такие факторы, которые следует рассматривать как комплексно, так и учитывать проявление отдельных моментов:

длительное раздражение;

нарушение сна, когда ребенок очень много спит определенный промежуток времени, или, наоборот, мало спит;

ощущение недовольства, когда ничего не доставляет радость ребенку/подростку, ничего не хочется делать;

очень сильная тревога, переживание за множество вещей;

или наоборот — эмоциональное онемение, когда ребенок становится моторно медленнее;

пониженная концентрация внимания;

нарушение успеваемости в школе.

"Это могут быть мысли типа "я ни на что не способна", "я во всем виновата", "я плохая", "ты меня не любишь" и так далее", – отмечает психиатр. – Это могут быть суицидальные мысли. Дети обычно делятся, они говорят, что жизнь не имеет смысла, да. Многие дети говорят такие фразы, но взрослые на это не обращают внимания. Может быть самоповреждающее поведение с целью предотвратить, найти, мы это называем "не суицидальное поведение", то есть то, которое не приводит к желанию убить себя, но оно является целью хоть как-то примириться с эмоциональной болью, потому что эмоциональная боль такая же тяжелая и непростая, как и физическая боль".

Депрессия также имеет биологическую диспозицию. Это означает, что есть 50-процентная вероятность того, что если кто-то один из родителей имел депрессию, ребенок тоже может иметь депрессию. Вызвать ее могут травматические события, низкая самооценка, завышенные ожидания в отношении себя, в том числе перфекционизм.

"Но не каждое плохое настроение детей является депрессией. По меньшей мере эти симптомы должны держаться две недели", – подчеркивает специалист.

Война как триггерный и обостряющий фактор

Война обостряет огромное количество процессов, на которые в мирных условиях взрослый либо ребенок могли бы среагировать по-другому. Она фактически стала постоянным прессом, давящим сверху и также может быть одним из факторов, подталкивающих к суицидальным действиям.

"Есть много неопределенности, нет ощущения, когда это закончится, нет ощущения контроля, нет ощущения, что я имею какую-то возможность на это повлиять, что-нибудь сделать. А это усиливает ощущение этой безнадежности. Однозначно, она может давать толчки к этому, но она не будет одним из определяющих факторов, если мы не говорим о ПТСР», – говорит Юлиана Маслак.

Как поддержать детей сегодня

На долю современных украинских детей выпадает немало испытаний, ведь наряду с привычными проблемами и тревогами, ежедневно переживаемыми их сверстниками в других странах, они проживают свои изменения и становление в неспокойное время тяжелой борьбы родной страны. Поэтому, возможно, даже больше, чем кто-либо другой, нуждаются в тех, кто сможет разделить их чувства, эмоции, переживания, боль или радость.

"Лучшее, что работает, – это разделение. Эмоции, нормализация, общение, общее время, отношение – это те вещи, которые мы все знаем. Очень простые вещи, которые являются важными элементами в жизни, – убеждена психиатр. – Просто иногда мы этими вещами пренебрегаем, потому что у нас были трудности на работе, потому что мы устали, кучу всего нужно еще сделать. И мы можем где-то нивелировать потребности наших детей".

Так что все-таки важно в жизни с подростками и детьми:

внимательное отношение;

уважение;

надлежащий способ коммуникации, без требований и обвинений;

поддержка;

время вместе;

разделение и понимание.

Иногда стоит разбавить ежедневную рутину общими впечатлениями, это могут быть простые общие радости, создание общих эмоций, тихой радости.

"Запомните: дети на самом деле не хотят умирать. Просто в какой-то момент ты не чувствуешь поддержки важных людей возле себя. И чувствуешь себя очень одиноким, и отчаяния так много, грусти так много, и чувства пустоты так много, что человек не может с тем справиться. И это выглядит тогда как вариант, - отмечает специалист.- Тогда должен быть рядом кто-то, кто может взять за руки и сказать "Я рядом". Дать ощущение надежды".

Когда следует обратиться к специалисту

Если вы замечаете у своего ребенка тревожные сигналы в состоянии или поведении, не можете справиться с изменением тех состояний, они пугают или удерживаются длительное время, следует все же обратиться за помощью и поддержкой к тем, кто точно знает, как помочь.