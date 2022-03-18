Тревоги авианалетов, во всех районах Киевщины обезвреживают диверсантов: глава ОВА Павлюк назвал самые опасные направления в области

Об этом он написал в телеграмме.



Наиболее опасными направлениями Киевской области являются

Житомирская трасса;

Буча – Ирпень – Гостомель;

Макаров;

север Вышгородского района.

Александр Павлюк предупредил о постоянных тревогах из-за авианалетов почти по всей области. Также во всех районах Киевской области продолжается борьба с группами диверсантов."Гуманитарная помощь направится во все 7 районов Киевской области", - отметил глава ОВА.

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