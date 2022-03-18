Тревоги авианалетов, во всех районах Киевщины обезвреживают диверсантов: глава ОВА Павлюк назвал самые опасные направления в области
Глава Киевской ОВА Александр Павлюк обнародовал перечень самых опасных направлений Киевщины и заявил, что гуманитарную помощь получат все семь районов области
Об этом он написал в телеграмме.
Наиболее опасными направлениями Киевской области являются
- Житомирская трасса;
- Буча – Ирпень – Гостомель;
- Макаров;
- север Вышгородского района.
"Гуманитарная помощь направится во все 7 районов Киевской области", - отметил глава ОВА.
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