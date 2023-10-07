Тревога за победу, сексуальная грамота и неуравновешенный Бегбедер – 5 книг о развенчании мифов

Елена Солодовникова. Тревожные разговоры о победе

Эта книга поможет тому, кто захочет критически осмыслить проблему современной ситуации в Украине, но вряд ли мечтающему об уничтожении россиян как народа, а России как государства. Поскольку это возможно только в рамках какой-то эфемерной "Украины для украинцев", которую мы проиграли еще в 1920-х, а не для той, которая видит себя в Европе, живущей по своим законам, и где вопрос уничтожения любого народа даже не рассматривается. Поэтому в "Тревожных разговорах о победе" Елены Солодовниковой (Х.: Виват) - сборник интервью украинских и иностранных интеллектуалов, дипломатов, режиссеров, актеров, музыкантов, военных – речь идет только о сугубо риторических вопросах. Например, целесообразно ли после зверств оккупантов выстраивать дипломатические отношения с государством-террористом? С помощью каких механизмов оказывать влияние на россиян, если санкции почти не работают? Какие ошибки допустили мировое сообщество, позволив полномасштабному вторжению состояться? Вернутся ли беженцы на родину после победы? Правда, иногда что-то такое "автохтонное" прорывается наружу, как в ответе экс-президента Польши Леха Валенсы. "За четыре дня до начала агрессии вы заявили, что в случае нового военного нападения Российской Федерации на Украину нужно немедленно ответить Путину, атаковав Москву, – напоминают ему, и он отвечает, хоть и полностью политкорректно, без какого-либо вышеупомянутого "уничтожения": "Я игрок, который всегда выходит вперед - на противника. Когда он скажет, что хочет атаковать Киев, то я нападу на Москву. Надо сделать все, чтобы Москву атаковали. Я говорю не о людях, а о дворцах, Кремль. Как можно позволить себе разрушение столицы Украины?И потому я боролся бы по-другому и уже уничтожил бы Кремль". Сегодня, во время геноцида украинского населения, осуществляемого Москвой, это звучит точно так же невинно, как старая песня Захара Мая с 1980-х, где были такие же "крамольные" строки: "Когда наши танки войдут в Москву/ Мы повесим многих!" "



Дебра Со. Конец гендера. Развенчание мифов о поле и идентичности

Эта книга не только развенчивает распространенные мифы, касающиеся пола, гендера и сексуального поведения, но и раскрывает методы, которыми современные СМИ, учебные заведения и академические учреждения распространяют их. Поэтому в исследовании "Конец гендера. Развенчание мифов о поле и идентичности" Дебры Со (К.: Наш Формат) нам напоминают, что постулаты о существовании только двух статей - мужской и женской - которые, казалось бы, еще вчера считались очевидными истинами, сегодня многими ставятся под вопрос и считаются устаревшими. И любое исследование пола, гендера и сексуального поведения превратилось из чисто научной деятельности в сферу политической борьбы, а гендерная идеология стала определенным культом. "Сначала я и не подозревала, что все будет так плохо, - признается автор. - Я была вполне уверена, что нынешние политические настроения, в частности отрицание науки, касающейся этих вопросов, изменения стратегии, ментальность толпы, посрамление и безосновательный язык ненависти, будут только временными явлениями. До сих пор маятник долго двигался только в одну сторону. Он однозначно должен вернуться назад. Таким образом в своей провокационной книге ее автор - нейробиолог и сексолог - развенчивает продвигающиеся в современном обществе популярные мифы о полу и гендере, в том числе и касающиеся воспитания детей. Автор также обращает внимание на то, как гендерная идеология на Западе подавляет академическую свободу, и свободу высказываний в целом, ведь задаваться разрешается только политкорректные вопросы, которые не будут оскорблять чувств и убеждений отдельных избранных групп. Однако факты останутся фактами и никогда не преобладают идеологические предпочтения. Ну, как в вышеупомянутом сборнике "интеллектуальных" интервью об Украине.



Эспер Юль. Ваш компетентный ребенок

Автор этой книги также развенчивает немало мифов, которые создаются в системе детского воспитания. В целом "Ваш компетентный ребенок. Путь к новым ценностям вашей семьи" Эспера Юля предлагает новую ценностную основу взаимоотношений между детьми и взрослыми, построенных на равноценности, когда личную целостность обеих сторон уважают и воспринимают всерьез. Будучи изданной еще в 1995 году, книга совершила революцию в базовом представлении о ребенке и его развитии. С тех пор была желанной помощью для родителей, дедушек и бабушек, а также специалистов. До сих пор этот труд благодаря детальным описаниям и конкретным примерам учит нас, как взять на себя личную, равноценную и четкую ответственность за наших детей, не нарушая их целостность и не игнорируя фундаментальные детские потребности. "Частная миссия этой книги - рассказывает автор, - объяснить, что большинство того, что понимают под воспитанием, излишне и вредно заодно, ведь не только нездорово для детей, но и блокирует сам человеческий рост и развитие взрослых и в конце концов губительно влияет на контакт между детьми и взрослыми: так вырисовывается замкнутый круг, что также влияет на наше понимание педагогики раннего детства, обучения, социальной педагогики, лечения, а также детской и семейной политики.

Фредерик Бегбедер. Воспоминания неуравновешенного молодого человека

…Все считают, что двухтысячные (нулевые) годы – это было прекрасное время веселых авантюристов, радужного постмодернизма и веселых хипстеров. На самом деле не всегда и не всюду. К примеру, в консервативной Англии – обычно не очень. В Америке, конечно, гораздо лучше. Что касается Франции, в которой живет автор этого романа, то здесь культурные традиции, где снобское вино вместо демократического пива, еще долго сказывались, и горячие 99 франков так же долго фигурировали в названии мирового бестселлера, прежде чем превратиться в безликие евро. В только что изданном дебютном романе Фредерика Бегбедера "Воспоминания неуравновешенного новолуния" (К.: Лаборатория) в начале так же имеем неизменные "французские" национальные ценности вроде большого носа и колбасы на столе. "Я вспоминаю, что мы часто бродили, - вспоминает герой романа. - Случались дождевые послеполудни, когда забегали друзья. Случались праздники и дышащие девушки. Можно было отчетливо видеть, как воздух заходит в их легкие, надувает им грудь и выходит сквозь ноздри. "Была мода на клетчатые рубашки и постмодернистский нигилизм. В вазе в гостиной стояли тюльпаны, а на столе лежала доска с нарезанной толстыми кружочками колбасой". Правда, дальше – все как обычно, хотя ценники не выпрыгивают на экране, как в вышеупомянутом бестселлере, за которым был поставлен не менее культовый фильм. На этот раз автор придерживается своего неповторимого стиля, строя фундамент для образа раскрепощенного и откровенного писателя, который не учитывает никаких условностей. А самое интересное – создает в персонаже собственного литературного двойника. Что из этого правда, а что вымысел – остается только догадываться, ведь главный герой романа Марк Марронье – достаточно состоятельный юный француз, который в восторге от вечеринок, алкоголя, наркотиков и секса. Циничный, саркастический, а моментами даже жестокий, он отдается наслаждениям, щедро предлагающим жизнь. Но что действительно стоит за идеальной картинкой? И кто скрывается за типично маскулинным образом, ведь стоит напомнить, что название романа "Воспоминания неуравновешенного молодого человека" Бегбедера отсылает к "Воспоминаниям растерянной девушки" известной писательницы-феминистки Симоны де Бовуар.

Генри Марш. И напоследок

В начале этой книги автор пишет не только о развенчании каких-то мифов, а вообще о жестоком разочаровании. Следует добавить, что "И напоследок" Генри Марша (Л.: Издательство Старого Льва) вообще достаточно драматическое чтиво. "Возможно, я ожидал, что вид собственного мозга только усугубит то мое очарование нейронаукой, которое когда-то привело меня в нейрохирургию, наполнит ощущением подъема. Как же это было тщеславно с моей стороны! - вспоминает автор. - Просто на моих глазах у черных и белых пик в селях разворачивалась картина старения с уже имеющимися начальными признаками смерти и распада. Передо мной было изображение собственного сморщенного и высохшего семидесятилетнего мозга. печальная и изношенная копия того, каким он когда-то был". Так что автор книги - нейрохирург с многолетним стажем, находится на пенсии. Он боролся за человеческую жизнь, а теперь сам оказался в ситуации, которая может стать его смертным приговором. В этой книге он пишет о запутанном пути от врача к пациенту, потому что теперь он уже не во врачебном халате, а на карточке больного его фамилия. Автор записывает воспоминания о прошлом и размышляет о делах, которые нужно завершить. И сейчас он больше, чем когда-либо, очарован тайнами науки и мозга, красотой мира природы и любовью к своей семье. Поэтому перед нами элегическая, откровенная, светлая и пронзительная книга о жизни, смерти и том, что в конечном счете имеет значение.