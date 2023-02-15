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Тревога на Киевщине связана с запуском Россией воздушных шаров с отражателями, - Игнат

15 февраля, 2023 среда
15:26
война с Россией

Днем 15 февраля в Киевской области прозвучала тревога: обнаружены воздушные цели, и сработала противовоздушная оборона. Спикер воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что это связано с запуском РФ шаров с отражателями

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, что воздушная тревога в Киевской области днем 15 февраля связана с запуском РФ шаров с угловыми отражателями, которые РФ использует для отвлечения и истощения украинских сил ПВО.

Ранее Юрий Игнат прокомментировал появление этих аппаратов в воздушном пространстве Украины: "Эти шары могут быть разного размера, но достаточного для подъема углового отражателя. Противник использует такие летающие объекты для проведения разведки или для того, чтобы сбить с толку ПВО".

О работе ПВО ранее проинформировала Киевская областная военная администрация.

"В небе Киевщины обнаружили воздушные цели. В этой связи работает ПВО", - утвердили в пресс-службе.

Да, жителей области призвали сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

В 13.28 в Киевской области объявили о воздушной тревоге.

  • Напомним, утром 15 февраля вражеские войска избивали по Николаевской области, в том числе по Очаковской общине.
  • Утром 15 февраля российские войска снова били по Купянску на Харьковщине, в результате чего произошли пожары.
  • 15 февраля российская армия ударила по многоэтажке в Покровске на Донетчине: известно о по меньшей мере 12 раненых людях, еще двое - под завалами.
Киевщина
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