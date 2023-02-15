Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, что воздушная тревога в Киевской области днем 15 февраля связана с запуском РФ шаров с угловыми отражателями, которые РФ использует для отвлечения и истощения украинских сил ПВО.

Ранее Юрий Игнат прокомментировал появление этих аппаратов в воздушном пространстве Украины: "Эти шары могут быть разного размера, но достаточного для подъема углового отражателя. Противник использует такие летающие объекты для проведения разведки или для того, чтобы сбить с толку ПВО".

О работе ПВО ранее проинформировала Киевская областная военная администрация.

"В небе Киевщины обнаружили воздушные цели. В этой связи работает ПВО", - утвердили в пресс-службе.

Да, жителей области призвали сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

В 13.28 в Киевской области объявили о воздушной тревоге.