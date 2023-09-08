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Аналитика

Треугольник на Бахмутском направлении и соотношение потерь оружия во время контрнаступления: военные итоги недели

8 сентября, 2023 пятница
20:20
Колонка Згурца Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Сегодня говорим об оценке украинского контрнаступления через призму потерь в технике, бетонированные фортификационные сооружения российской армии на 2-3-й линиях обороны и треугольник на Бахмутском направлении

Продвижение на юге и "топливо" для украинских военных

Когда мы говорим о "горючем" войны с украинской стороны - это стремление освободить свои территории, а также мужество и стойкость наших бойцов, которые уже 18 месяцев демонстрируют то, что ни одна армия не демонстрировала. Это, в частности, сдерживание наступления противника, а сейчас - продвижение на юге, на тех защищенных участках, которые, по всем оценкам западных аналитиков, непроходимы.

На некоторых учениях украинским подразделениям говорили о том, что в таких случаях нужно обходить минные поля и искать варианты для более легкого продвижения. Но обойти минные поля на юге просто невозможно, потому что их много, и это было основой российской линии обороны. Но сейчас, по меньшей мере, по трем южным направлениям украинские военные давят на противника, в частности на Мелитопольском от Работино и дальше, а также вблизи Великих Новоселок.

Что касается оценки темпов контрнаступления, то это не тот случай, когда мы можем мерить километрами. Мы понимаем, что стратегия, связанная с действиями малых подразделений и действиями малой артиллерии - в основе нашего продвижения. Когда мы говорим о том, что зарубежные медиа начинают адекватно оценивать ситуацию, то прежде всего -  опираясь на заявления и оценки собственных генералов.

В Financial Times вышла публикация под названием "Украина не может победить Россию сейчас, однако победа до 2025 года вероятна и возможна". И это говорит один из генералов британской армии, советующий 5 важных вещей, необходимых для того, чтобы обеспечить продвижение. Он говорит о том, что не надо наступать, пока не созданы материальные условия, максимально оказывать давление в пределах группировки российских войск в период зимы, максимально производить поражение артиллерией на близких позициях и в глубине противника, нейтрализовать Черноморский флот.

Оценка контрнаступления ВСУ через потери техники и средств

Когда совершаются наступательные действия, то главная цель, которую преследует украинская армия, – это не только освобождение территорий от вражеских оккупантов, но и уничтожение живой силы и техники. Если мы увидим отчеты Генерального штаба за вчера и сегодня, то более 600 вражеских военных уничтожены. Что касается уничтоженной вражеской артиллерии, то 36 систем уничтожено за вчера и 31 за позавчера. Фактически эти показатели уничтожения артиллерии указывают на то, как наша артиллерия работает по вражеской, потому что эта контрбатарейная борьба обеспечивается преимуществом украинских систем, имеющих большую дальность и точность и таким образом убивающих основной потенциал противника.

По данным аналитиков, осуществляющих анализ уничтоженной вражеской техники, в наступательном формате украинская армия имеет соотношение потерь по бронетехнике 1:1, а соотношение вражеской техники к нашей 1:3, 1:4. То есть 4 артсистемы противника уничтожается по сравнению с 1 уничтоженной нашей.

Бетонированные фортификационные сооружения противника и оценка 2-3-й линий российской обороны

Когда мы сейчас общаемся с нашими военными, они говорят, что 2-я линия обороны у Работино перекопана так, что созданы забетонированные подземные лабиринты. Если эти линии забетонированы, то это означает, что украинские боеприпасы не достаточно эффективны против артиллерии противника, ведь он сидит в бетонированных сооружениях.

Это означает, что процесс первого этапа наступательных действий, когда ВСУ уничтожили значительное количество личного состава, который враг перебросил на удержание переднего рубежа обороны, был вполне оправдан с нашей стороны и хорошо, что россияне на это повелись и поддали резервы для удержания неосновного участка.

Сейчас вопрос состоит, с одной стороны, не столько в уничтожении фортификационных сооружений, поскольку артиллерией это будет труднее, а в работе по тылам противника, базам обеспечения и логистическим колоннам, обеспечивающим российских воинов в этих фортификациях.

Сейчас важно то, как правильно спланировать расход украинских сил, чтобы пробить линию обороны, а затем продвигаться дальше. Это важная составляющая оценки и подходов к нашей наступательной компании, которая сейчас происходит на юге.

Треугольник на Бахмутском направлении и ситуация на Купянском

Идут боевые действия в Клещиевке, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин рассказывал, что там происходит вытеснение врага, также враг вытесняется из Андреевки. Пока треугольник Клещиевка - Андреевка - Курдюмовка остается актуальным с точки зрения того, что здесь вопрос не в том, чтобы войти в Бахмут, а в том, чтобы обеспечить процессы уничтожения противника.

Сейчас около 50 тысяч вражеских сил сконцентрировано на этом участке, враг и сюда перекидывал ранее десантников из 4 десантных дивизий. То есть наиболее элитные российские войска удерживаются в Бахмуте, и они там уничтожаются, и враг не может их перекидывать на другие направления. Этот процесс "бахмутской мясорубки" российских войск и дальше работает за счет украинской артиллерии, а вопрос продвижения ВСУ важен, но все же второстепенен. Но в любом случае вытеснение врага из Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки позволяет существенно усложнить линию обороны и создать затем предпосылки для окружения Бахмута.

На Купянское направление враг перебросил значительное количество сил, но попытки возле Синьковки, Новоселовского, боевые действия возле Новой Горовки - все это направлено на попытки подвинуть ВСУ за реку Оскол, но туда переброшены и наши подразделения, поэтому риски существуют, но существует мощная оборона.

Противник удерживает там около 3 артбригад, за Сватово - артполк, то есть сейчас враг будет пытаться артиллерией оказывать давление на украинские войска. Понимаем, что это направление тревожное, но противодействие будет эффективным.

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