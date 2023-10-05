Третья встреча союзников по украинской Формуле мира состоится в Турции
Турция готовится принять третью международную встречу советников по национальной безопасности, работающих над поддержкой украинского мирного саммита
Об этом сообщает Bloobmerg.
Отмечается, что встреча запланирована на конец октября в Стамбуле. Участники будут обсуждать идеи достижения крепкого мира в Украине.
Ожидается, что в ней примет участие ограниченное количество официальных лиц, но в группу войдет советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Россия не приглашена.
В повестке дня Формула мира предложена президентом Украины Владимиром Зеленским и усилия по проведению украинского мирного саммита.
Встреча советников по нацбезопасности в Джидде
5-6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры с более чем 40 стран по пути прекращения войны в Украине. Это уже вторая встреча на уровне советников по нацбезопасности и политическим директорам по ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщал накануне обсуждений в Джидде заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, после успеха консультаций в похожем формате в Копенгагене 24 июня количество участников увеличилось с 15 до почти 40. Также были привлечены дополнительные страны Глобального Юга.
Позже, 7 августа, сообщалось, что в министерстве иностранных дел Китая заявили , что международные переговоры в Саудовской Аравии по поиску мирного решения "кризиса в Украине" помогли "укрепить международный консенсус".
Во вторник, 8 августа, сообщалось, что Институт изучения войны считает, что саммит в Джидде в Саудовской Аравии показал очевидное усиление разногласий между Пекином и Москвой в вопросе урегулирования полномасштабной войны РФ против Украины.
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