Такое мнение он выразил в эфире Еспресо.



"Третья мировая война уже идет, но надо понимать, как и во времена холодной войны, в разных частях мира она идет по-разному. Конкретно в Украине она идет в форме горячей полномасштабной фронтальной войны. А на более глобальном уровне мы видим идеологическое, политическое и экономическое противостояние двух ключевых центров силы, КНР и США. В других частях мира это проявляется в виде активных боевых действий, как в Эфиопии, или угрозы применения силы, как на Тайване или в Северной Корее. Латинская Америка и Африка между Китаем и местными игроками", - прокомментировал эксперт-международник.



Александр Краев подытожил, что мир сейчас на этапе нового глобального противостояния, которое уже можно называть новой итерацией (от лат. iteratio – повторение – ред.) холодной войны.

По состоянию на 18 декабря КНДР выпустила уже 35-ю ракету в сторону Японии за текущий год, издание NHK писало, что в 2022 году Северная Корея запускает ракеты с беспрецедентной частотой

22 декабря китайские самолеты вошли в юго-восточную зону противовоздушной обороны Тайваня, тайваньскую авиацию подняли в воздух.

23 декабря малого радиуса действия в сторону своих восточных вод

26 декабря беспилотники КНДР нарушили воздушное пространство Южной Кореи: Сеул поднял боевую авиацию

Также почти 50 военных самолетов Китая за сутки пересекли среднюю линию Тайваньского пролива.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb