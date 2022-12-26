Третья мировая война уже идет, но в разных частях света по-разному, - эксперт-международник Краев
Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" считает, что сейчас в мире этап нового глобального противостояния, которое уже можно называть новой итерацией холодной войны
Такое мнение он выразил в эфире Еспресо.
"Третья мировая война уже идет, но надо понимать, как и во времена холодной войны, в разных частях мира она идет по-разному. Конкретно в Украине она идет в форме горячей полномасштабной фронтальной войны. А на более глобальном уровне мы видим идеологическое, политическое и экономическое противостояние двух ключевых центров силы, КНР и США. В других частях мира это проявляется в виде активных боевых действий, как в Эфиопии, или угрозы применения силы, как на Тайване или в Северной Корее. Латинская Америка и Африка между Китаем и местными игроками", - прокомментировал эксперт-международник.
Александр Краев подытожил, что мир сейчас на этапе нового глобального противостояния, которое уже можно называть новой итерацией (от лат. iteratio – повторение – ред.) холодной войны.
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