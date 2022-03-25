Третья мировая уже идет. Путин верит в слабый Запад, который не ответит, но агрессор очень ошибается, - Чалый
Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США 2015-2019 гг. Валерий Чалый считает, что Третья мировая война уже идет, а Путин очень ошибается, что слабый, по его мнению, Запад не даст ему ответа на агрессию
Дипломат рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.
"Мне кажется, на уровне европейского театра военных действий Третья мировая война уже идет, просто совсем в другом измерении. У нас есть часть 100% горячей фазы конвенционной войны. Уже война вышла за границы Украины. Война пока локализована на Европейском континенте. Россия же рассчитывает, что ответа на их провокации не будет", – отметил Чалый.
По мнению дипломата, подход России таков: они используют все, что хотят, а мир затрудняется ответить. Поэтому россияне не думают о Третьей мировой войне.
"Россия считает, что слабость Запада позволит им дожать и установить свои порядки в Украине. Я думаю, что они ошибаются. Ответ НАТО на удар России по стране-участнице будет 100%. Но вопрос в том, каким будет этот ответ? Сейчас идет борьба" : со стороны России - это наращивание видов и типов вооружения, они уже использовали почти все, чем угрожали; со стороны Североатлантического альянса - выработка красных линий, за которые нельзя заходить", - заметил Валерий Чалый.
- Напомним, генеральный секретарь НАТО заявил, что считает, что полноценная война между Россией и Альянсом вряд ли возможна.
- Экс-командующий НАТО в Европе Уэсли Кларк считает, что Путин способен применить ядерное оружие против страны Альянса.
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