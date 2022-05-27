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Война с Россией: хроника
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Третья мировая начнется в случае победы России, - Подоляк

27 мая, 2022 пятница
06:33
война с Россией

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что в случае победы РФ начнется Третья мировая, ведь российский шовинизм будет расти

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По словам советника главы Офиса президента, Украина будет мыть достаточно сил для завершения войны, ведь сначала мир наблюдал, упадет ли Киев за 3 или 7 дней, не помогал стране. Он отметил, что если ВСУ не получат реактивные системы залпового огня как можно скорее, война будет стоить дороже. А если им предоставят MLRS, то не повторятся такие события, как в Буче, количество погибших украинцев будет меньше.

"Они это должны понимать, мы это объясняем. Но вы понимаете, что если человек боится, эмоционально боится и если он хочет вернуться к комфорту, в котором жил до войны в Украине, это очень тяжело", - отметил Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента отметил, что Украине обязательно предоставят MLRS, ведь Европа позже поймет ключевую квинтэссенцию этой войны, которая является простой.

"Если Россия не проиграет, то реваншизм, шовинизм русский будут только набухать. Будут становиться все больше и масштабнее. И война третья мировая, которой они так боятся, точно будет. Потому что Россия будет нас ненавидеть гораздо больше. Потому что мы унизили их. Мы. доказали, что это не вторая армия в мире, что это вообще какая-нибудь потолочь. И они захотят отомстить нам", - подчеркнул он.

По словам Михаила Подоляка, РФ имеет достаточно ресурсов и сосредоточила на Востоке все вооружение и живую силу, набранную во время скрытой мобилизации. Советник офиса президента отметил, что Россия поставила на кон все, что у нее было.

"Они хотят забрать хотя бы часть нашей территории. И потому там идут очень интенсивные боевые действия. Сегодня говорить о том, что можно договориться о каком-то договоре, юридически, который будет фиксировать итоги войны, невозможно. Параллельно с этим идет дипломатическая работа на уровне политических советников с точки зрения, а какие гарантии после войны", - рассказал Михаил Подоляк.

Он добавил, что война завершится на условиях Украины, даже если это произойдет не в ближайшее время, потому что это ключевой вопрос для Европы.

"Трансформация России начнется внутренне, это уже не вопрос даже Украины. Это вопрос безопасности Европы и глобальной безопасности. Если начнется трансформация российской политической системы. А она может начаться, только если Россия проиграет", - пояснил советник главы Офиса президента.

  • 22 мая советник главы ОП Михаил Подоляк заявил , что для деблокады Черного моря нужно не договариваться с РФ, а предоставить Украине реактивные системы залпового огня.

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